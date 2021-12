/ Via Vallata

Ferma l'auto sul viadotto della A27 e si getta nel vuoto

Tragedia poco dopo le 14 a Longhere di Vittorio Veneto, in via Vallata. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi da parte di medico e infermieri del Suem 118. Indagano i carabinieri