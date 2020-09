Era scomparso venerdì scorso, trovato il corpo di Roberto Ballarin

L'autista montebellunese di 55 anni si sarebbe tolto la vita sul Montello, in via Medaglie d'Oro, a Volpago del Montello. L'auto dell'uomo è stata trovata dai carabinieri in un terreno agricolo; il corpo ad un centinaio di metri, nel cortile di un'abitazione disabitata