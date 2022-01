Risorse umane sempre più digitali: via al corso per formare e assumere nuovi professionisti

La digitalizzazione sta investendo sempre più anche il comparto delle Risorse Umane, che chiama al lavoro nuove competenze e professionalità sempre più richieste. Così l’agenzia per il lavoro ADHR Group, sede padovana di Permanent Recruitment, in collaborazione con l’azienda Alpha Sistemi, società di software specializzata in HR, ha organizzato un corso tecnico e pratico ad hoc rivolto a neo laureati. L’obiettivo è assumere subito una parte dei giovani in azienda, la cui sede è in Via Ghirada 2 a Treviso, dove sarà anche ospitato il corso al via dal 31 gennaio prossimo fino all’11 febbraio 2022, per 82 ore complessive, in modalità full time e in presenza.

«Stiamo selezionando giovani usciti dalle facoltà di Informatica, Ingegneria, Matematica, ma anche laureati in Discipline economiche e sociali residenti in Triveneto, preferibilmente tra Treviso e Pordenone», spiega Magda Negrisolo, team manager della divisione “Permanent alti profili del branch di padova” di ADHR Padova, che continua: «Saranno dieci le persone scelte per questa formazione finanziata dal fondo Forma.Temp e di cui una buona parte verranno immediatamente assunte da Alpha Sistemi. Gli altri partecipanti, invece, avranno acquisito competenze pratiche e certificate che potranno spendere facilmente sul mercato del lavoro. Inoltre», spiega Negrisolo, «verrà fatto su ogni candidato un assessment, che individuerà e valuterà l'insieme delle caratteristiche comportamentali, delle attitudini, delle capacità e competenze di ogni risorsa».

Il corso formerà tre specifiche figure professionali, fondamentali nel processo di trasformazione digitale delle HR attualmente in atto in quasi tutte le aziende: quella di “Application Specialist”, che seguirà l’azienda nel percorso di digitalizzazione della propria routine in ambito HR configurando le migliori soluzioni in base alle esigenze, quella di “System Integrator e DB Master”, il cui compito sarà quello di sviluppare al meglio il dialogo tra sistemi diversi tra loro gestendo data base differenti, e infine il “Project Manager”, a cui spetterà la gestione di ogni progetto e delle relazioni, interne ed esterne al team e verso il cliente. Offrire soluzioni avanzate in ambito software, business intelligence e document management, con focus particolare sul pre, on e post-sales, capacità di lavorare in team e propensione all’innovazione: questi alcuni degli aspetti che caratterizzano Alpha Sistemi, partner Zucchetti per tutta l’area del Triveneto.

«La nostra azienda conta a oggi circa quaranta persone e offre una consulenza applicativa di software specifici per le HR a imprese che vanno da 50 a diverse migliaia di dipendenti», spiega inoltre Francesco Bonaventura CEO di Alpha Sistemi, che continua: «La nostra missione è comprendere a fondo le esigenze del cliente e affiancarlo al meglio nella gestione complessiva del proprio personale. Vogliamo assumere ragazzi e ragazze con ottime capacità relazionali prima di tutto, buona empatia, capacità di trovare soluzioni a specifiche problematiche e con conoscenze informatiche di base, come quelle del database SLQ, degli strumenti Microsoft e di Business Intelligence».

Per candidarsi è sufficiente andare su https://www.adhr.it/alpha-sistemi oppure scrivere a padova.perm@adhr.it, mentre a questo link è consultabile il programma completo della formazione.