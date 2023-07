Danni da maltempo per l'agricoltura, Condifesa inizia la conta dei danni

Grandinate e vento forte che ha soffiato a tratti anche superando i 130 chilometri orari hanno lasciato il segno sulle aziende agricole della Marca: tra le imprese colpite dal maltempo alcune hanno perso l’80 per cento del prodotto, altre il 30 per cento. Ad avere la peggio i vigneti con i grappoli prossimi all’invaiatura, il mais che è in una fase molto delicata come la fioritura e i frutteti. Ma anche danni ai fabbricati e alle attrezzature produttive con la caduta di silos d’acciaio per la conservazione del vino e a un centinaio di arnie completamente rovesciate e che hanno richiesto l’intervento urgente degli apicoltori. In Condifesa TVB il Consorzio della attività agricole dalle avversità che associa oltre 10mila agricoltori, è iniziata la conta dei danni, attraverso le perizie fatte dai tecnici del Consorzio e della compagnie assicurative. Il presidente Valerio Nadal ha sottolineato: «In queste situazioni che definirei drammatiche, è emersa la solidarietà degli agricoltori che hanno messo a disposizione il loro tempo ed i loro mezzi per dare un aiuto alle imprese colpite dal maltempo nel raddrizzare i vigneti abbattuti dal vento». In tema di risarcimenti Nadal ha spiegato che «chi è assicurato non avrà problemi e sarà indennizzato in modo pressoché totale per il raccolto perso. Per chi ha aderito al Fondo mutualistico ci saranno inoltre risarcimenti anche per i danni causati dal forte vento ai pali e piante spezzate con un indennizzo fino a 2mila euro per ettaro e 10mila euro per azienda. Un contributo per aiutare l’azienda a ripristinare il vigneto in modo ottimale».

Filippo Codato direttore Condifesa TVB ha concluso: «Quantificare i danni di questo evento ora è difficile perché si tratta di situazioni molto puntiformi. Sia la grandine che il vento hanno colpito una parte dei vigneti e alcuni di fianco non hanno subito danni anche all’interno della stessa azienda. Filari abbattuti e filari di fianco illesi. Nelle prossime settimane saremo in grado di verificare l’importo del danno puntualmente».