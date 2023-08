Battistella, 9 milioni di euro da Intesa Sanpaolo per un nuovo fabbricato green

Intesa Sanpaolo destina 9 milioni di euro a Battistella Spa di Pieve di Soligo per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica con elevati standard energetici e ambientali. L’operazione rientra nel piano più ampio di supporto dell'istituto bancario agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Pnrr.

Il progetto green

Il progetto di Battistella prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del nuovo fabbricato per auto produzione energetica da fonti rinnovabili e riduzione di emissioni di CO2. L’edificio è pensato per ridurre al minimo i consumi elettrici grazie a un sistema automatizzato di lucernari e finestre e a sensori che regolano l’illuminazione in base alla luce esterna e alla presenza o meno di persone. È previsto, inoltre, l’utilizzo di materiali in parte provenienti da recupero e riuso edilizio e l’installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici.

«Per Battistella Spa ricerca e sviluppo sono sinonimo di design, qualità e cura in ogni fase del processo produttivo - ha commentato il presidente Mario Battistella -. Sviluppo sostenibile e salvaguardia della natura come patrimonio vitale e imprescindibile, sono fra le sfide che l’azienda si pone ogni giorno. Per questo l’azienda si è imposta un codice di autoregolamentazione per l’impiego di materiali ecocompatibili e si impegna per ridurre sempre di più l’impatto ambientale dei propri prodotti e processi».