Il welfare aziendale di DebbyLine: un centro di fisioterapia gratis per i dipendenti

Mercoledì 13 dicembre presso la sede aziendale di Padernello di Paese, DebbyLine ha presentato il progetto dw-health, un progetto innovativo per favorire il benessere fisico e mentale del personale dell’impresa di logistica. Debby Line è da sempre un'azienda che pone al centro della propria attenzione il lavoratore come persona. L’iniziativa dw-health rientra nell'idea di welfare aziendale, per offrire ai dipendenti un miglioramento delle proprie condizioni personali e lavorative: la palestra interna gratuita per la forza lavoro di Debby Line e le altre strutture realizzate hanno infatti l'obiettivo di prevenire o migliorare i disturbi dell'apparato muscolo - scheletrico legati all'attività lavorativa e di promuovere la prevenzione del tumore al seno.

Oltre all’équipe di professionisti nel settore fisioterapico e riabilitativo che coordina il progetto, all’evento di presentazione hanno preso parte le autorità locali e i rappresentanti di alcune delle squadre sportive di cui DebbyLine è sponsor: Benetton Rugby, Nutribullet Treviso Basket, Prosecco DOC Imoco Volley, Rugby Paese, Rugby Tarvisium. Il progetto dw-health prevede un percorso personalizzato di valutazione fisioterapica e interventi mirati offerto gratuitamente ai collaboratori di DebbyLine che hanno scelto di aderire. Si inizia con una visita condotta da un fisioterapista specializzato della durata di 45 minuti, a cui segue una valutazione della situazione individuale, contestualizzata nell'ambito delle mansioni che ciascuno svolge.

Su questa base, l’équipe di fisioterapisti e professionisti nell’ambito della riabilitazione e delle scienze motorie che segue il progetto propone a ogni collaboratore di DebbyLine coinvolto un programma di terapie individuali in ambulatorio e/o circuiti di esercizi mirati in palestra. Tali attività vengono svolte gratuitamente durante l’orario di lavoro in strutture aziendali create ad hoc. DebbyLine, infatti, ha investito nella riqualificazione di alcuni spazi a Padernello di Paese, vicino alla sede principale dell’azienda, realizzando una palestra attrezzata con relativi servizi e due ambulatori medici. Il progetto dw-health, infatti, è coordinato da un team guidato dal Dott. Daniele Berto, laureato in fisioterapia e specialista in terapia manuale, posturologia e riabilitazione. Nel gruppo di lavoro operano altri due fisioterapisti che si occupano di disturbi dell'apparato muscolo - scheletrico, il Dott. Alberto Pinton e il Dott. Lorenzo Bonafede, e uno specialista in scienze motorie, il Dott. Francesco Marconato.

All’iniziativa hanno deciso di aderire 140 dipendenti di DebbyLine, ossia l’80% del personale dell’azienda: una risposta molto positiva per un progetto unico nel suo genere. Le attività di valutazione preliminare sono state avviate a giugno 2023 e si sono concluse a inizio autunno. Su questa base, il team di specialisti coinvolto ha dato avvio ai percorsi di terapia e ai programmi di attività fisica in palestra. Nell’ambito del progetto dw-health verrà avviata prossimamente anche un’azione mirata per la prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, realizzata tramite la Società Benefit WelfareCare, partner di DebbyLine, darà la possibilità di effettuare mammografia ed ecografia gratuite in azienda a 100 dipendenti.

Luca Pavin, titolare di DebbyLine, commenta così l’avvio di dw-health: «? un progetto che permette ai nostri dipendenti di conoscere, sentire, ascoltare e gestire il proprio corpo. L’obiettivo è promuovere il benessere generale di ciascuno e prevenire i disturbi dell’apparato muscolo - scheletrico legati al settore della logistica integrata in cui lavoriamo. Credo si tratti di un contributo determinante per migliorare la qualità di vita dei nostri collaboratori, mettendo la persona al centro, come abbiamo sempre fatto».

Gli fa eco il Dott. Daniele Berto, responsabile del progetto: «Tutto nasce due anni fa dall’incontro con Luca Pavin, con il quale abbiamo iniziato a lavorare l’idea. L’iniziativa è stata avviata dopo aver chiesto ai dipendenti di DebbyLine se fossero interessati: un interesse che è emerso fin da subito e che le attività proposte hanno confermato. La volontà della nostra équipe è quella di essere pronta anche a gestire e risolvere le eventuali emergenze che possono nascere in azienda, o durante le settimane in cui le persone coinvolte sono in contatto con noi».