Il piano di Ascotrade: due impianti fotovoltaici a Mogliano e Paese

«Uno dei nostri elementi per la crescita e' quello dell'acquisizione tramite linee esterne e interne anche nelle energie rinnovabili. In questo ambito, il piano industriale prevede lo sviluppo di due impianti fotovoltaici in provincia di Treviso, uno a Mogliano il cui cantiere e' gia' partito gia' da qualche settimane che dovrebbe entrare in funzione a inizio del 2025 e un altro a Paese, dove verra' posizionato un impianto da 28 megawatt e un elettrolizzatore da 2,5 megawatt il cui processo autorizzativo dovrebbe concludersi entro i primi 9 mesi di quest'anno, dopodiche' dovrebbe partire il processo di realizzazione dell'impianto che contiamo di mettere in funzione nel 2026». Lo ha dichiarato Nicola Cecconato, presidente e amministratore delegato di Ascopiave, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Piano strategico del gruppo al 2027. L'impianto di Paese, ha spiegato il manager «e' destinato alla produzione di energia elettrica, sia per la vendita, ma anche per alimentare gli autobus elettrici e per la produzione di idrogeno». Il sito avra', infatti, una capacita' di produzione di idrogeno di 400 tonnellate circa all'anno.