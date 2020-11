Parrucchieri e lavanderie aperti i weekend anche nei centri commerciali

Parrucchieri e lavanderie aperti nei centri e parchi commerciali. Ad annunciarlo nel corso della conferenza stampa di venerdì 13 novembre è stato il presidente della Regione Luca Zaia che ha chiarito anche come i servizi alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.) resteranno aperti di domenica in quanto non si tratta di esercizi commerciali, ma attività di servizio.

Una decisione che incontra il favore di Cna Veneto che proprio questa mattina, a seguito dell'ordinanza regionale e delle richieste giunte dal territorio, ha inviato una lettera al Governatore del Veneto e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin evidenziando come l'attività di parrucchieri e lavanderie sia garantita anche in zona rossa. «Si è trattato di un chiarimento importante per gli operatori del benessere - dichiara il segretario di Cna Veneto, Matteo Ribon - questo anche in considerazione del fatto che queste attività lavorano per appuntamento (nel caso di barbieri/parrucchieri) e con modalità di ritiro automatico senza contatto con il pubblico (nel caso di molte pulitintolavanderie). Considerato anche che la giornata di sabato risulta particolarmente importante per la tenuta economica di queste attività, abbiamo chiesto al Governatore la possibilità di tenere aperti questi esercizi così come previsto per le attività di tabaccherie, farmacie e generi alimentari».