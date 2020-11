Il Prosecco Docg sfida Amazon: 72 cantine si uniscono online in un unico portale

E' online Seccodocg.it, il nuovo portale "made in Valdobbiadene" che riunisce in un'unica vetrina virtuale tutte le cantine che fisicamente producono il Prosecco Docg nell'area delle Colline del Prosecco, già Patrimonio dell'Unesco. «L'iniziativa per la prima volta - spiegano gli ideatori in una nota - riunisce produttori concorrenti in unico contenitore. Il portale riunisce attualmente 72 su 83 cantine di Valdobbiadene e offre ben 102 prodotti referenziati».



«Peculiarità di seccodocg.it - segnalano gli ideatori - è che il vino può essere ordinato per 'cartoni' misti, quindi anche sei bottiglie provenienti da altrettante cantine differenti, con garanzia di consegna rapida e con un imballaggio studiato appositamente (ecologico, robusto e resistente per proteggere le bottiglie da agenti esterni e dagli urti). Nel sito anche un video con i consigli di un sommelier che spiega come riconoscere un Prosecco e le caratteristiche che ha, oltre alle caratteristiche del territorio in cui insiste. Nel sito sarà inoltre possibile confrontarsi con il sommelier in modo diretto tramite una e-mail di riferimento».



«Non nascondo - afferma Gianantonio Tramet, coordinatore del progetto - una certa soddisfazione, perché siamo riusciti a mettere insieme il 90% dei produttori, e ora che siamo partiti e siamo riusciti a costruire questo contenitore, siamo in grado di aprire le porte a tutti coloro che vogliono partecipare e collaborare con noi». «Le difficoltà - commenta Marina Montedoro, presidente dell'Associazione prosecco Conegliano-Valdobbiadene Unesco - aguzzano l'ingegno, e questo ne è un esempio». Da segnalare, infine, che il portale online (pensato dai titolari del locale Secco Bollicine di Valdobbiadene) è stato realizzato da Federico Colbertaldo, noto ex azzurro del nuoto.