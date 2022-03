Ottimi risultati per la trevigiana Somec: nel 2021 ricavi a 258,9 milioni (+15,7%)

Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A., riunitosi nelle scorse ore, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2021. “Sono soddisfatto di quanto realizzato nell’esercizio 2021, anno in cui ci siamo rafforzati sia in termini di risultati economico-finanziari sia di organizzazione di Gruppo” - ha affermato il Presidente di Somec Oscar Marchetto - “La crescita a doppia cifra del fatturato e l’incremento a tre cifre dell'utile, uniti al consolidamento dei nostri segmenti di business, ci consentono di proseguire con decisione nella direzione delineata dal piano industriale”. Prosegue Marchetto: “I sistemi di facciate e architetture navali e civili, i sistemi e prodotti di cucine e la creazione di interni di pregio, che dal prossimo bilancio andranno ufficialmente a sostituire la ripartizione tra seascape e landscape, rappresentano tre ambiti di sviluppo dalle prospettive incoraggianti vista la crescente attenzione di committenti e architetti per la personalizzazione, la sostenibilità e i consumi energetici. A questi si somma il programma della neo-costituita società Mestieri: sarà un vero e proprio aggregatore del meglio del Made in Italy e già da quest’anno darà i primi frutti grazie a nuove commesse, partnership e possibili acquisizioni”.