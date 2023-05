A Cà dei Carraresi approda la fotografia con gli americani Dituri e Morris e l'italiano Manetti

Dal 13 al 28 maggio Casa dei Carraresi ospiterà le opere di tre artisti: Frank Dituri, Mauro Manetti e Michael Morris.



Frank Dituri è un fotografo italo/americano che vive tra l’Umbria e New York. Nel suo lavoro emerge costantemente il rapporto tra natura e religione, che sintetizza attraverso una serie di immagini fotografiche, ottenute attraverso un processo di sovrapposizione complesso.



Il risultato finale sono paesaggi di grande suggestione.



Ha esposto le sue opere in molti spazi pubblici in Italia e all’estero. La ricerca artistica di Mauro Manetti ruota intorno al concetto di identità. L’artista di origine toscana, usando mezzi espressivi molto diversi: mosaico, dipinti, sculture, rievoca strutture formali antiche con riferimenti espliciti all’arte bizantina e ai grandi primitivi toscani del 200 e del 300.



Negli ultimi anni ha tenuto mostre in Russia, Cina Giappone e in molte città italiane.



Michael Morris è un fotografo americano che vive tra l’Italia e il New Mexico. Ha studiato fotografia alla Stephen F. Austin State University in Texas. La sua ricerca fotografica risulta protesa ad una sorta di registrazione di frammenti del reale, attraverso i quali egli tenta una ricomposizione di una realtà presente, ma nascosta agli occhi dell’uomo comune.



Ha curato la rassegna Lucia Fiaschi



Vernissage sabato 13 maggio, alle ore 17.30 presso la sala degli affreschi di Casa dei Carraresi.