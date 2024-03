Premio di anglistica Sergio Perosa - Cerimonia di consegna

Mercoledì 20 marzo, alle ore 18, presso la Biblioteca di Ca’ Spineda, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del “Premio di Anglistica Sergio Perosa”, dedicato all’illustre anglista e professore Emerito dell'Università Ca' Foscari di Venezia.



Vincitore del Premio di 5000 Euro è Enrico Terrinoni (Roma) con l’opera critica Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma (Feltrinelli 2022).



Sarà presente la giuria del Premio, formata da Pierluigi Panza (scrittore, giornalista e critico d’arte), Sergio Perosa e Luigi Garofalo (Presidente Fondazione Cassamarca).



L’opera di Terrinoni è stata giudicata opera originale per impostazione e sviluppo da parte del massimo esperto vivente di Joyce, da lui tradotto e studiato in una cospicua serie di opere. Questa ricostruisce i sette mesi e sette giorni trascorsi da Joyce a Roma nel 1906-7, prima del suo “esilio” a Trieste: un periodo di incertezza, angoscia e “terrore”, nel quale germogliano per associazione nella sua mente e nel suo inconscio, le paure e le fobie, le prime intuizioni e i primi elementi che costituiranno gradualmente Ulysses e si intrecceranno poi nelle altre sue opere. La ricostruzione è altrettanto fantasiosa e intuitiva, intreccia una capillare conoscenza biografica e dei testi minutamente posseduti, come per “scarti quantistici”, in “maniera probabilistica”, ma tale da mettere in luce le sotterranee, misteriose, sottilissime vie del genio. Il libro si raccomanda anche per la leggerezza ed eleganza di scrittura.



La Giuria, che ha esaminatole 17 opere pervenute, ha inoltre deliberato due Segnalazioni. La prima è Martina Zamparo (Pordenone) con Alchemy, Paracelsianism, and Shakespeare's The Winter's Tale (Palgrave Macmillan COMPLETA) e la seconda segnalazione è Rosella Mamoli Zorzi e Simone Francescato (a cura di), The Aspern Papers and Other Tales, 1884-1888, 27° volume della Cambridge Edition of the Complete Fiction of Henry James, 2022, CXXI-775 pp.



Il premio biennale di euro 5000 è rivolto a opere di autori/autrici italiani, pubblicate in italiano o in inglese. Le opere concorrenti possono essere traduzioni in italiano con introduzione e note, edizioni critiche ovvero studi critici su autori/autrici in lingua inglese (Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda e paesi post-coloniali anglofoni) o su aspetti fondamentali della cultura letteraria dei suddetti paesi. Esse avranno come intento principale l’analisi e l’illustrazione dei valori letterari, poetici, teatrali, degli autori/autrici o degli aspetti culturali presi in esame.



Ricordiamo che il prof. Perosa ha donato alla Fondazione Cassamarca la sua Biblioteca che consta di circa 20.000 volumi di letteratura inglese, anglo-americana e dei paesi di lingua inglese sia primaria (testi) che secondaria (critica), con piccole sezioni di letteratura tedesca, spagnola, francese e russa, ampie parti di narrativa e di critica letteraria italiana, nonché numerosi cataloghi d’arte. Essa trova collocazione a piano terra a Ca’ Spineda, vicino alla biblioteca donata dal Prof. Manlio Pastore Stocchi.



Sergio Perosa (1933), professore emerito all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove ha insegnato Letteratura inglese e anglo-americana dal 1958 e dov’è stato anche preside di Facoltà (con frequenti insegnamenti alla New York University). Dal 1969 al 2014 ha collaborato al «Corriere della Sera» con oltre 500 articoli. Già presidente dell’Ateneo Veneto e dell’EAAS, ha diretto gli «Annali di Ca’ Foscari», la «Rivista di Studi Anglo-Americani» e co-diretto il «Tutto Shakespeare», bilingue edito da Garzanti (40 volumi). Membro di varie accademie, associazioni professionali e del PEN Italia, ha pubblicato numerosi studi critici, edizioni e traduzioni di W. Shakespeare (dieci drammi e un’introduzione ai Sonetti), Henry James (due monografie in inglese e la curatela di due ‘Meridiani’ Mondadori), Johm Ruskin, Virginia Woolf, E. A. Poe, Herman Melville, Emily Dickinson, antologie di riferimento per la narrativa inglese e americana e per il teatro e la poesia americani. Si veda il suo “Veneto, Stati Uniti e le rotte del mondo. Una Memoria” (2016, versione inglese 2020).