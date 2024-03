Giulia Semenzato e Jadran Duncumb a Santa Croce

Giulia Semenzato e Jadran Duncumb saranno i protagonisti del concerto in programma presso la Chiesa di Santa Croce il prossimo 5 aprile, alle ore 20.30.



Il programma, intitolato “A ma guitar”, prevede l’esecuzione di Romanze per voce e chitarra romantica:



Mauro Giuliani (1781-1829), 6 cavatine Op. 39 [c.1813]

Charles Doisy (?-1807), 3 Romances: Le Bien Perdu / A ma guitar / L’illustre infortuné

Johann Kaspar Mertz (1806-1856) Liebeslied, Bardenklänge, Op. 13 [1847]

Franz Schubert (1797-1828) Gretchen am Spinnrade, Op.2 D.118 / Ständchen, D.957(arrangiamenti di N. Coste y K. Mertz)

Fernando Sor (1778-1839) Fantasie op.30 [c.1841]

Fernando Sor, Seguidillas: Cesa de atormentarme / De amor en las prisiones / El que quisiera amando / Si dices que mis ojos / Prepárame la tumba / No doblarán campanas [1835]

Gioachino Rossini (1792-1868) La danza [1835] (arrangiamento di Matteo Carcassi)



Giulia Semenzato è un soprano riconosciuto a livello internazionale, soprattutto per l'interpretazione del repertorio barocco e mozartiano. Debutta a Treviso come vincitrice del concorso Toti dal Monte nel 2012 nel Matrimonio Segreto di Cimarosa. Premiata inoltre al Premio Farinelli come miglior voce barocca al concorso di Bologna 2013 e al Cesti-Competition di Innsbruck 2014, ha presto intrapreso una carriera internazionale che l'ha vista interprete nei maggior teatri e sale da concerto europei tra i quali Teatro La Scala di Milano, Royal Opera House London, Teatro La Fenice, Teatro Real de Madrid, Concertgebeuw Amsterdam, ecc.

Ha inciso per le case discografiche Accent, Arcana, Glossa, Harmonia Mundi, Cpo, Pentatone e il suo primo disco solista "Angelica Diabolica" per Alpha. É attualmente docente di canto barocco nel dipartimento di musica antica all'Università Mdw di Vienna.



Jadran Duncumb ha iniziato la sua carriera come chitarrista, debuttando con un concerto a Wigmore Hall per BBC Radio3. Si è avvicinato alla musica barocca durante i suoi studi al Royal College of Music a Londra, specializzandosi poi con Rolf Lislevand nella Hochschule für Musik di Trossingen. È stato molto attivo come continuista esibendosi con vari ensemble europei oltre ad essere richiesto come solista specializzato principalmente nel repertorio per il liuto barocco e la chitarra barocca. Il suo primo volume delle opere per liuto di Bach, inciso per Audax Records, ha vinto il Diapason D’Or 2021. Dal 2023 è il direttore artistico di Barokkanerne - Norwegian Baroque Ensemble.



Prenotazioni 0422-513150.