Novità in Coldiretti Treviso: nasce la radio "Terra Trevisana On Air"

"Terra Trevisana On Air" è la nuova e prima Radio di Coldiretti Treviso. Un progetto, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che ha l’obiettivo di mettere in rete le sedi territoriali di Coldiretti e le aziende degli associati attraverso un palinsesto radio interno unitario. Dalla mattina alla sera "Terra Trevisana On Air" diffonderà nelle sedi della Coldiretti trevigiana (12 uffici zonali più la sede provinciale) e nelle aziende associate (attualmente una ventina), un notiziario informativo ogni ora su tematiche del settore primario e sul rapporto tra produttori e consumatori e delle rubriche di approfondimento con interviste sulle iniziative sindacali e su temi specifici d’attualità o legati alla stagionalità. Si chiama Terra Trevisana prendendo spunto dal periodico di Coldiretti, giornale più longevo della provincia di Treviso.