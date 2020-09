Filamenti biancastri e moria di pesci nel Piavon: per l'Arpav è inquinamento civile

A seguito di diverse segnalazioni in merito ad una moria di pesci sul canale Piavon-Navisego, a Oderzo, tecnici di Arpav nelle ultime ore hanno effettuato verifiche analitiche su un campione prelevato nel fine settimana al termine del tratto tombinato dove il corso d'acqua torna a cielo aperto, a monte dello scarico del depuratore di via Spinè. Le verifiche analitiche, in corso di ultimazione, hanno però fin da subito evidenziato la condizione di anossia del corso d'acqua, un parametro tipico di inquinamento di natura organica purtroppo compatibile con scarichi di reflui civili e ad essi assimilabili che spiegano il fenomeno rilevato.

