Più alberi per la città: nuovo boschetto in arrivo a Campocroce

Con la delibera di Giunta di mercoledì è stato approvato il progetto per la realizzazione del Boschetto planiziale sul plesso scolastico a Campocroce. Nella zona adiacente alla palestra scolastica di Campocroce, infatti, esiste un’area a prato non utilizzata: nasce da qui l’idea di piantumare un bosco urbano che potrà migliorare la qualità dell’acqua e dell’aria, contenere polveri e rumori ma anche combattere l’effetto serra con l’assorbimento e l’accumulo dell’anidride carbonica.

Questo progetto nasce di concerto con le maestre dell’istituto scolastico, per ricostruire e mantenere - con finalità didattica - l’associazione vegetale del bosco planiziale mesofilo della pianura padano-veneta. Grazie anche alla fondamentale attività di consulenza del Dottore Forestale Ruggero Ferrarini, la Giunta approva soddisfatta il progetto di realizzazione del nuovo Boschetto Planiziale, adiacente alla Scuola Vespucci di Campocroce. Il boschetto vedrà le piantumazioni di alberi e arbusti autoctoni tra i quali frassini, carpini, olmi, aceri e tigli insieme a cornioli, noccioli, viburni e sanguinelle per un totale di settanta essenze. La piantumazione avverrà solamente in seguito ai lavori di ripulitura, concimazione naturale e aratura dell’area.

“A causa del blocco causato dall’entrata in zona rossa della nostra Regione, non sarà possibile organizzare alcun evento per la piantumazione del nuovo bosco, però appena le limitazioni cesseranno saremmo lieti di festeggiare insieme a tutti i bambini di Campocroce la Festa delle Fronde”, commenta il Sindaco Davide Bortolato. “Questo è un intervento importante, che continua a segnare il percorso green abbracciato sin dal principio da quest’Amministrazione. Continua così il nostro impegno per implementare il numero delle alberature in città”.