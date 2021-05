Ponte di Piave: al via il progetto “Un albero per ogni nuovo nato”

“L’iniziativa – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - coniuga un duplice obiettivo: quello di sensibilizzare le generazioni future al rispetto per la natura e per l’ambiente, affidando ai genitori di oggi la cura e la crescita di una piantina di un albero autoctono. L’albero come metafora della vita: con le sue solide radici, ben ancorate alla terra che rappresentano la famiglia e con i suoi rami e le sue fronde protese verso nuovi orizzonti, il futuro dei nostri piccoli, sarà l’augurio di benvenuto ai nuovi nati. Le giovani piantine cresceranno insieme alle bambine e bambini di Ponte di Piave ed il messaggio che vogliamo affidare alle future generazioni è quello di poter crescere e vivere in un ambiente sano, diventando i simboli di una coscienza ecologica che metta le radici per un Pianeta più verde e più salubre".

"I Buoni verranno consegnati anche ai bambini ed alle bambine nati nel 2020 in segno di vicinanza ai genitori che hanno, loro malgrado, sperimentato la gioia di una nuova vita dovendo fare i conti con la pandemia - continua il sindaco - Non a caso è stata scelta la giornata della mamma per la consegna delle piante (si celebra in realtà domenica 9 maggio), un’occasione speciale per onorare la straordinaria importanza della figura materna non solo sul piano affettivo ma anche sociale. Ringrazio i Supemercati Alì per aver sostenuto il progetto dell’Amministrazione comunale mediante la concessione di un contributo, dimostrando ancora una volta l’impegno e la sensibilità nei confronti del nostro territorio”.

“L’educazione alla sostenibilità ambientale – prosegue l’Assessore all’Ambiente Matteo Buso - è il primo passo per creare un futuro migliore per i cittadini di domani ed il progetto “Un albero per ogni nuovo nato” ci consente di porre le radici perché tale futuro sia davvero più green. Sabato 8 maggio sono stati consegnati i primi buoni alle famiglie dei nati nell’anno 2020 e nei primi mesi dell’anno 2021. Chiediamo alle famiglie di mettere a dimora in giardino o in terrazzo le giovani piante e di immortalare con uno scatto fotografico la piantumazione con la scritta “L’albero di …..”.

"Siamo da sempre attenti alla tutela dell'ambiente - afferma il Vice Presidente Alì Gianni Canella - perché crediamo che un ambiente più sano sia alla base della sicurezza alimentare e della salute delle persone. Dal 2010 abbiamo assunto un impegno concreto nei confronti del nostro territorio, mettendo a dimora quasi 32.000 alberi e 4 boschi urbani nei territori del Veneto e dell’Emilia Romagna , in collaborazione con i nostri clienti. Regalare nuovo verde al nostro territorio è un gesto tangibile di sostenibilità per contribuire a preservare il più grande patrimonio nostro e dei nostri figli: la natura. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di sostenere il bel progetto del Comune di Ponte di Piave "Un albero per ogni nuovo nato".

Da quattro anni inoltre abbiamo deciso di investire sull’architettura sostenibile: ristrutturazioni e nuove aperture presentano facciate in ceramica fotoattiva con arricchimento di HT per una superficie complessiva che ammonta oggi a 9.930 mq, in grado di depurare efficacemente l’aria alla stregua di un bosco pari a 694 alberi, catturando gli agenti atmosferici inquinanti. Un impegno questo che ha profonde radici e che ha tutta l'intenzione di continuare a crescere perché crediamo che dalle cose buone nasca il bene”.

All’atto della dichiarazione di nascita i genitori riceveranno un buono per il ritiro di un albero presso un vivaio della zona con l’impegno di piantarlo nel proprio giardino o terrazzo. Gli alberi che che non verranno ritirati per mancanza di spazio saranno piantati a cura dell’Amministrazione comunale nelle aree verdi di pertinenza comunale.