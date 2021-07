Festa a Ca' Sugana, Treviso è finalista all’European Green Leaf Award

Treviso è fra le prime cinque città d’Europa all’European Green Leaf Award 2022. La Direzione Generale della Commissione Europea ha comunicato questa mattina l’inserimento di Treviso – prima città italiana nella storia ad accedere alla top 6 - nella rosa delle finaliste del prestigioso riconoscimento che valuta le performance degli enti fra i 20mila e i 100mila abitanti basandosi su 12 indicatori ambientali e sulle progettualità messe in campo dalle Amministrazioni locali. L’European Green Leaf Award riconosce i risultati ambientali delle città che si battono per la sostenibilità urbana e l'eco-sostenibilità, rappresentando così un modello di ispirazione nei rispettivi territori.

A contendersi il premio da 200mila euro (per le due Città vincitrici) con Treviso ci sono Bistri?a (Romania), Elsinore (Danimarca), Gavà (Spagna), Valongo (Portogallo) e Winterswijk (Paesi Bassi). I vincitori del titolo dovranno motivare e ispirare le altre città europee promuovendo la condivisione di conoscenze e competenze e guidando innovazione e cooperazione con i cittadini e imprese per diffondere il messaggio che una città che punta sulle buone pratiche ambientali ha poi buone performance anche in campo economico e sociale.

Le politiche ambientali della Città di Treviso verranno presentate ufficialmente alla Giuria indipendente del Premio l’8 settembre a Lahti, in Finlandia, European Green Capital 2021. I vincitori saranno invece rivelati durante la cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà il 9 settembre. I premi in denaro rappresenteranno il contributo alla realizzazione delle iniziative e delle misure per la valorizzazione della sostenibilità ambientale delle città. La Giuria ha dunque premiato la strategia, le buone pratiche e i progetti della Città di Treviso in campo di tutela della natura, biodiversità e sostenibilità; miglioramento della qualità dell’aria; raccolta differenziata; tutela della qualità dell’acqua; mobilità alternativa, partecipazione o coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative adottate.

«Siamo felicissimi di essere fra le prime cinque città europee per visione e progettualità relative all’ambiente», afferma il sindaco di Treviso Mario Conte. «Gli indicatori si basano sulle performance a testimonianza della bontà dei progetti posti in atto dalla nostra Amministrazione per migliorare servizi e qualità della vita dei cittadini: la riforestazione urbana e la riqualificazione degli orti botanici, gli investimenti per il cambio delle caldaie, le progettualità relative a piste ciclabili sono state valutate positivamente ed ora possiamo veramente ambire non solo a vincere il premio ma anche a mettere in campo e a divulgare ulteriori progettualità. Treviso è e vuole continuare ad essere un modello e l’accesso alla finale certifica la bontà delle iniziative messe in atto».

«L’European Green Leaf Award è un riconoscimento prestigioso che premia le performance in rapporto anche ad eventuali punti critici», osserva l’assessore alle Politiche Ambientali e Next Generation del Comune di Treviso, Alessandro Manera. «Nel dossier viene richiesto di inserire una serie di dati e tutte le iniziative, i provvedimenti e le misure adottate per migliorare gli indicatori che vengono poi valutati dalla Giuria. In questi anni abbiamo portato avanti progetti importanti che non solo stanno dando risultati nel territorio ma stanno permettendo alla nostra Città di accedere a fondi europei e a gruppi di lavoro internazionali per la condivisione delle best practices». Treviso, in qualità di finalista, potrà già adottare il logo ufficiale European Green Leaf Finalist nella corrispondenza e nelle comunicazioni istituzionali.