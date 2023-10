Maltempo in Veneto: «Allerta rossa su zone montane e pedemontane»

Non si placa l'ondata di maltempo che, in queste ore, sta colpendo il Veneto con venti e forti precipitazioni: nelle prossime ore il passaggio di una nuova significativa perturbazione, associata ad un intenso flusso umido meridionale, interesserà la nostra regione fino alla prima parte di me e artedì 31 ottobre.

La fase più intensa sarà tra il tardo pomeriggio di lunedì e le prime ore di domani, con precipitazioni diffuse e persistenti specie sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di forte rovescio o temporale. Sono previste precipitazione abbondanti sulle zone centro settentrionali e, localmente, anche molto abbondanti su zone montane e pedemontane. I venti subiranno un rinforzo dai quadranti meridionali fino a risultare a tratti forti in quota, sulla costa (specie centro settentrionale) e la pianura limitrofa. Nelle ore centrali di martedì ruoteranno da quelli occidentali, ancora con qualche rinforzo. Alla luce di queste previsioni il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato l'allerta rossa dalle ore 14 di lunedì fino alla mezzanotte di domani nei bacini idrografici Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV) e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR). Contemporaneamente, per criticità idraulica, è stata dichiarata la fase operativa di "preallarme" (allerta arancione) in tutti i bacini della regione.

Monitoraggio della frana storica, chiusa l'Alemagna

A causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il territorio regionale, la statale 51 “di Alemagna” è provvisoriamente chiusa a Fadalto, nel Comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La chiusura si è resa necessaria in via precauzionale in considerazione dell’attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante che ha registrato il superamento della soglia pluviometrica. Il personale Anas è sul posto per le verifiche e il monitoraggio del fronte della frana storica a monte della statale. La chiusura resterà in vigore fino a cessata esigenza.

Appello della Regione

Vista la situazione l’assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, e il presidente Zaia hanno lanciato un appello unanime: «Nelle aree e nei periodi di tempo interessati dalla fase più intensa di tempo è raccomandabile non effettuare spostamenti che non siano strettamente necessari, mantenere una distanza opportuna dai corsi d’acqua ed evitare di stare in cantine e seminterrati. Dalla sala operativa di Marghera stiamo seguendo l’evolversi della situazione».

Le previsioni per i prossimi giorni

Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara fa il punto, invece, sulle previsioni per i prossimi giorni: «La giornata di Ognissanti partirà asciutta e in prevalenza soleggiata ma si tratterà di una tregua effimera dal momento che già nel pomeriggio avanzerà un nuovo fronte da ovest che porterà nubi diffuse e qualche pioggia o rovescio sparso a partire dal versante tirrenico. Nel frattempo un nuovo intenso ciclone nord atlantico si farà strada sul Nordovest Europa impattando le Isole Britanniche giovedì 2 novembre. Si tratterà di una vera e propria tempesta, già battezzata Ciaran, responsabile di intenso maltempo con venti particolarmente violenti e raffiche potenziali persino di oltre 130-150km/h tra Francia nord occidentale, Inghilterra e Galles. Successivamente l’azione ciclonica si estenderà a gran parte d’Europa pilotando l’ennesima perturbazione anche sull’Italia dove tra giovedì 2 e venerdì 3 è attesa una nuova fase di maltempo dapprima al Nord, poi anche al Centrosud (specie versante tirrenico), con venti talora burrascosi e raffiche di oltre 90-100 chilometri orari. Con tutta probabilità l’autunno continuerà a ruggire anche nei giorni successivi con ulteriori perturbazioni per tutta la prima decade di novembre» concludono da 3bmeteo.com