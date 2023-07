Maltempo, nuova allerta per temporali forti in Veneto

Scatta in questi minuti una nuova allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica per forti temporali su tutto il territorio veneto, emessa dal Centro Funzionale Decentrato della Regione a partire dalle ore 15 di oggi e fino alle ore 10 di domani mattina, giovedì 20 luglio.

Le previsioni meteorologiche indicano infatti dal pomeriggio di oggi, e fino alle prime ore di domani, giovedì, una nuova fase di instabilità che favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi con probabili rovesci e temporali sparsi, dapprima sulle zone montane/pedemontane, e poi, dalla serata, anche su parte della pianura, specie centro-orientale. Saranno possibili temporali localmente intensi con forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento.