Alluvione in Emilia Romagna: «Aiuti dal Veneto con Protezione civile e pompieri»

Fiumi e torrenti esondati, frane, crolli, allagamenti, centinaia di residenti costretti a lasciare le abitazioni. Purtroppo anche due vittime accertate. Un meteo anomalo quello di oggi con mezza Italia alle prese con la pioggia. In Emilia Romagna vigili del fuoco, protezione civile e perfino l'Esercito e il Soccorso alpino sono mobilitati per aiutare la popolazione. Complessivamente sono cinquemila le persone che rischiano di dovere lasciare la propria casa se la situazione non migliorerà. Ravennate e bolognese sono le aree maggiormente colpite dal maltempo che imperversa ormai da due giorni. In queste ore è stato dichiarato lo Stato di emergenza nazionale. Tradotto, attraverso la richiesta avanzata da Bonaccini si chiede l’attivazione e l’intervento del sistema di Protezione civile nazionale in Emilia-Romagna e la copertura delle prime spese necessarie per affrontare l’emergenza.

Aiuti dal Veneto

Nel frattempo dalla nostra regione è subito partita una gara di vicinanza e solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal maltempo. Nella zona di Imola è già al lavoro una squadra di Scouting della Protezione Civile del Veneto, composta da due volontari e un funzionario con compiti di sopralluogo per la verifica della situazione. Contemporaneamente è stata avviata la raccolta delle disponibilità da parte dei volontari per l’allestimento della colonna mobile. Dal Veneto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Le parole di Zaia

«Esprimo la vicinanza e la solidarietà di tutti i veneti alle popolazioni colpite dal maltempo nell’Emilia Romagna. Un fenomeno che si è rivelato così violento e caratterizzato da allagamenti che hanno costretto in diverse zone all’abbandono precauzionale delle abitazioni. Immagini di paura, fango e detriti che ci riportano alla memoria tragici momenti che in passato hanno attraversato anche la nostra regione - così il presidente Zaia si è rivolto a tutti i cittadini dell'Emilia Romagna colpiti dal flagello del maltempo e da numerose esondazioni -. La furia della natura è come sempre imprevedibile e va oltre ogni previsione, ma sono certo che la forza di volontà di emiliani e romagnoli consentirà di reagire anche a questa emergenza. Il Veneto è vicino a tutti loro e alle istituzioni locali alle quali non mancherà di offrire il supporto necessario, anche con l’esperienza e la disponibilità dei suoi volontari».

Le reazioni

Anci Veneto esprime la propria solidarietà all’Emilia Romagna colpita dal maltempo e lo fa con le parole del proprio presidente, Mario Conte, sindaco di Treviso. «Massima vicinanza in primis ai colleghi sindaci che devono affrontare l’emergenza, come sempre in prima fila. Anci Veneto è pronta a dare il proprio supporto ai territori della Regione a noi confinante in tutti i modi possibili. Ci auguriamo che la situazione possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile».

Anche l'Unione Province del Veneto esprime solidarietà e sostegno alla Regione Emilia-Romagna, colpita in queste ore da una terribile ondata di maltempo che ha provocato frane e gravi allagamenti in tutto il territorio. «Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla Regione Emilia Romagna, ai colleghi delle Istituzioni e a tutte la comunità che in queste ore, a causa della tragica ondata di piogge che si sono abbattute in tutto il territorio stanno vivendo una situazione di pericolo, timore e disagi – le parole del presidente UPI Veneto -. Il maltempo che ha colpito violentemente il Bolognese e il Ravennate, nonché l'area di Forlì-Cesena, ha provocato inondazioni e frane, rendendo necessaria anche l'evacuazione di alcune frazioni e la chiusura delle scuole, come a Castel Bolognese, dove purtroppo un uomo è rimasto vittima degli allagamenti. Stiamo monitorando di ora in ora la situazione e siamo pronti a fornire il nostro pieno supporto di protezione civile. Ancora una volta, voglio rivolgere il nostro messaggio di vicinanza e disponibilità al presidente della Regione Emilia Romagna, a tutti i colleghi presidenti di Provincia, ai sindaci e a tutte le cittadine e ai cittadini colpiti da questo tragico evento»