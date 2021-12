Immacolata, nuova perturbazione in arrivo: «Maltempo e rischio gelate»

«La perturbazione atlantica in arrivo per l'Immacolata sarà accompagnata da aria molto fredda sul Nord Italia, fatto che favorirà nevicate anche in pianura». A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega:

«Neve in pianura in particolare su Piemonte, gran parte della Lombardia (ad esclusione del basso bresciano-Garda e mantovano) ed Emilia più occidentale, segnatamente piacentino e ovest parmense. Neve anche sul Trentino Alto Adige fin sul fondovalle, a quote collinari invece tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tuttavia in una prima fase non si esclude pioggia mista a neve anche sulle pianure friulane e venete dal padovano verso Nord, maggiori chances per il vicentino dove potrebbe fare a tratti anche neve pura». In generale, sulle Alpi, sono previsti accumuli di neve variabili tra i 20 e i 40 centimetri. Accumuli anche superiori al mezzo metro dagli 800 ai mille metri sulla fascia prealpina, specie del Veneto, Friuli Venezia Giulia e sul basso Trentino. Da giovedì clima più asciutto al Nord con sole in montagna, mentre sulla Valpadana potranno insistere nebbie e nubi basse, freddo con forti gelate notturne in pianura» concludono da 3bmeteo.com.