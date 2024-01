Weekend dell'Epifania: «Pioggia, vento e neve in arrivo sul Veneto»

Le correnti miti e umide rimaste in questi giorni sulla nostra Penisola lasceranno presto spazio all’arrivo di venti più freddi dall’Artico che, nel weekend dell’Epifania, riporteranno l’inverno sull’Italia con pioggia e neve sui rilievi. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.om Francesco Nucera che aggiunge: «Si tratterà della prima irruzione di aria fredda di questo 2024 e che metterà fine a questo prolungato periodo caratterizzato da temperature sopra la media».

Venerdì è atteso un brusco peggioramento delle condizioni meteo quando una intensa perturbazione, preceduta da venti meridionali, farà il suo ingresso sul bacino del Mediterraneo dove andrà a scavare una intensa circolazione di bassa pressione. Piogge e rovesci interesseranno soprattutto Centro Nord e Sardegna con neve sulle Alpi a partire dai 600-1000 metri, anche a quote collinari su interne liguri e Piemonte. Nubi in aumento al Sud ma in prevalenza asciutto. Nel weekend dell'Epifania l’Italia sarà interessata dal passaggio del vortice invernale con piogge e temporali che interesseranno gran parte della Penisola. Nevicate sono attese sulle Alpi specie di Lombardia e del Triveneto a partire dai 700 metri con accumuli abbondanti in alta quota dove potranno cadere mediamente 60-80 centimetri di neve fresca. L’evoluzione della perturbazione sarà inoltre accompagnata da venti forti a rotazione ciclonica con mareggiate possibili sui tratti esposti. Le temperature saranno in diminuzione ovunque, domenica massime sui 5-10°C al Nord, 6-11°C al Centro, 9-13°C a Sud. Questo afflusso di aria fredda è previsto anche nei primi giorni della prossima settimana con un ulteriore abbassamento delle temperature, alimentando una fase tipicamente invernale sull’Italia.