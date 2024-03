Forza Italia Giovani, Alessandro Loddo coordinatore provinciale

Alessandro Loddo, 30 anni, è stato nominato nei giorni scorsi nel ruolo di coordinatore di Forza Italia Giovani Treviso. Laureato in Scienze del Governo presso l’Università degli studi di Padova, Loddo lavora come Consulente del Lavoro ed è iscritto all’albo di Treviso. In ambito politico è Capogruppo del Consiglio comunale di Sarmede e membro del coordinamento di Anci Giovani Veneto.

«I giovani per essere protagonisti del proprio futuro devono prendere consapevolezza del ruolo che possono giocare nel proprio presente. Abbiamo il dovere morale di far comprendere ai molti giovani disinteressati alla politica che solo attraverso quest’ultima possiamo guidare il nostro domani, ma per farlo dobbiamo attenzionare i temi che sono centrali nelle nostre generazioni: lavoro, unioni civili, ambiente e cambiamento climatico. Lo faremo con il pragmatismo che appartiene a Forza Italia, senza alcun approccio ideologico» spiega lo stesso Loddo «Per quanto riguarda il lavoro, Forza Italia ritiene centrale il supporto dello Stato alle nostre industrie che devono continuare a produrre know-how di eccellenza che da sempre ci contraddistingue dagli altri paesi. L’Italia, inoltre, deve tornare il Paese con la migliore manodopera al mondo e questo è possibile attraverso il rafforzamento dei nostri istituti tecnici e alla capacità di far riscoprire ai nostri giovani l’importanza delle professioni artigiane».

«Importante nella vita di molti giovani, è l’attenzione verso la libertà di amare che deve essere rispettata e tutelata in modo tale che nessuno si senta discriminato o escluso: il rispetto delle unioni civili e dell’amore in ogni sua forma può esistere senza sposarsi con l’ideologia gender» aggiunge il coordinatore degli azzurri «In tema ambientale e di cambiamento climatico, non siamo di certo negazionisti: riteniamo infatti, che le istituzioni debbano essere di supporto ai cittadini, alle imprese e agli agricoltori in questa fase di transizione Green che il nostro Paese, come tutto il mondo, sta attraversando».

«A proposito di ciò, abbiamo le idee chiare anche in tema di energia» chiude Loddo «crediamo nel sostegno alle energie rinnovabili ma non dimentichiamo che siamo l’unico paese del G20 a non avere il nucleare civile e riteniamo che attraverso la ricerca possiamo giungere a nuovi modelli di generatori di energia nucleare di piccola taglia, versatili, sicuri ed economici»

«Il gruppo di Forza Italia Giovani nella provincia di Treviso conta già un nutrito gruppo di ragazze e ragazzi, che avrò l’onore di coordinare. Molti di loro sono già impegnati all’interno delle proprie amministrazioni locali e nel mondo dell’associazionismo, dello sport e del volontariato e tutti siamo pronti a metterci in gioco per portare avanti nel nostro piccolo le istanze del mondo giovanile che vengono dai nostri territori».