Camera di Commercio via da Piazza Borsa: «Evitiamo l'ennesimo buco nero»

Treviso discute, in questi giorni ferragostani, sul futuro della Camera di Commercio in Piazza Borsa con il centrosinistra che chiede a gran voce che il progetto vada al più presto in giunta e consiglio comunale per l'approvazione della variante. La replica del centrodestra non si è fatta attendere con le parole dell'avvocato Fabio Crea, icecoordinatore provinciale, e Gino Balbinot presidente di Fratelli d'Italia Treviso, intervenuti sulla questione con queste parole:

«Siamo sicuri che il comune di Treviso agirà con tempestività ed efficienza per evitare che nel centro cittadino sorga l'ennesimo buco nero - commentano in una nota gli esponenti del circolo provinciale di Fratelli d'Italia -. La città ha l’assoluta necessità, oltre che di una profonda riqualificazione, di una rivoluzione urbanistica che consenta di ripopolare il centro, riportando, dopo l'infausta scelta dell’operazione "Appiani", uffici pubblici ed attività nel nostro bellissimo centro storico. L’eventuale abbandono di Piazza Borsa, da parte della Camera di Commercio costituirebbe un danno ad una realtà che necessita di riempire di positività e attività i buchi neri e le zone svuotate da ciò che una volta era il cuore produttivo e pulsante di Treviso».