Angela Pavan, nuovo capogruppo di maggioranza a Casale sul Sile

Dalla teoria alla pratica. Nella giornata in cui si celebra la festa della donna c’è stato un passaggio di testimone per il capogruppo di maggioranza del Comune di Casale sul Sile. Stefano Giuliato, ex sindaco, ha lasciato il posto a Angela Pavan, la più giovane tra i consiglieri di maggioranza. Ventisette anni, impiegata nel settore amministrazione e controllo, Pavan si è contraddistinta per il suo operato sul territorio e in ambito sociale.

«Sono passati ormai sette anni da quando ho deciso di intraprendere questa esperienza con il gruppo di Progetto Casale Futura e, con grande soddisfazione, posso dire di essere stata eletta due volte grazie a molti cittadini casalesi che hanno creduto in me» afferma Angela Pavan, «Questi anni da consigliere comunale sono stati importanti perché, oltre ad avermi permesso di imparare come funziona la complessa macchina amministrativa e di contribuire attivamente per il bene della comunità, sono stati fondamentali nel mio percorso di crescita personale. Mi auguro di poter cogliere tutto ciò che di positivo può darmi questa opportunità e di poter continuare a lavorare al meglio».

« Ringrazio Stefano Giuliato per tutto il prezioso lavoro svolto finora e siamo felici che questo passaggio sia avvenuto in questa giornata importante per le donne» aggiunge il sindaco Stefania Golisciani, «è emblematico che la carica di capogruppo sia stata affidata ad una donna e al membro più giovane del consiglio, questo testimonia un cambio di passo e di mentalità. SI tratta di una nomina meritatissima e voluta da tutta la maggioranza».