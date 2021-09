Vedelago, consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze: eletti 14 nuovi consiglieri

Sono 14 i nuovi componenti del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze di Vedelago eletti domenica 19 settembre. Cinque ragazzi e 9 ragazze di 13 e 14 anni tra i 23 che si erano candidati per ricoprire la carica di consiglieri in un’accesa campagna elettorale con tanto di discorso in pubblico e striscioni di supporto presentati la scorsa settimana all’Arena di Villa Cappelletto.

I nuovi consiglieri sono stati eletti grazie al voto espresso dai 149 votanti (affluenza del 40% circa). I nuovi consiglieri affiancheranno i 27 consiglieri già eletti nella scorsa tornata elettorale, oltre che la sindaca junior Benedetta Andreazza e la vicesindaca Rebecca Gastaldin, elette nel 2019 per un complessivo di 41 componenti. Tanti i temi proposti dai ragazzi: dal desiderio di creare più spazi per i giovani a quello di promuovere più azioni Green, all’aumento delle linee autobus di collegamento, alla creazione di nuove piste ciclopedonali e marciapiedi, alla creazione di un chiosco all’interno del Parco di Villa Cappelletto.

Conclude il sindaco, Cristina Andretta: «Dopo la battuta d’arresto subita anche dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze a causa della pandemia e delle ripetute restrizioni, l’auspicio è che il gruppo eletto possa ripartire con nuova linfa e nuova grinta per portare il proprio contributo in termini di progetti e iniziative con quello sguardo propositivo e contemporaneo che caratterizza i nostri giovani. Auguro loro un buon lavoro con la certezza che l’esperienza del Consiglio sarà formativa anche dal punto di vista sociale e delle relazioni, oltre che sul piano del confronto e della programmazione. Ringrazio anche l’Istituto comprensivo ed il professor Lorenzo Zanon che ha sempre creduto in questo progetto, facendosi parte attiva e coordinare dei ragazzi e delle attività del Consiglio».

I nuovi eletti

Lista classe 2007

Dal Bello Gianmarco

Haxhiu Aurora

Girardi Sofia

Minotto Diana

Didonè Elisa

Simionato Matteo

Bresolin Alice

Lista classe 2008

Bandiera Eleonora

Guadagnini Nicholas

Merlo Giacomo

Civiero Matteo

Di Giovanna Camilla

Perin Veronica

Soligo Valentina