Comunali 2024, Enrico Gallina si candida a sindaco di Cornuda

Cornuda più di prima: è questo lo slogan con cui Enrico Gallina ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Cornuda con la lista "Fare per Cornuda". «Porto una grande passione nel cuore, la nostra Cornuda. L’impegno amministrativo di questi anni mi ha condotto ad affrontare tante sfide assieme a molte persone animate dalla mia stessa voglia di migliorare e far crescere il nostro paese - spiega Gallina -. Ho accettato la candidatura a sindaco propostami da "Fare per Cornuda" con grande emozione e senso di responsabilità, consapevole del notevole lavoro che mi aspetta, ma nell’assoluta certezza che la squadra che mi supporta è forte, coesa e competente, ingredienti fondamentali per raggiungere traguardi ambiziosi. A loro va il mio ringraziamento ed in particolare all’amico Claudio Sartor. Mi candido ad ottenere la fiducia dei cornudesi per guidare una trasformazione innovativa di Cornuda, non solo per proseguire nell’importante opera finora svolta, ma soprattutto per avviare una nuova fase capace di coinvolgere in maniera ancora più intensa e decisa le tante forze sane e genuine del nostro paese, per rinsaldare quel senso di comunità e di stare assieme che sono alla base del nostro tessuto sociale».

Tra i punti del programma elettorale: la realizzazione del nuovo polo scolastico e la costruzione della nuova struttura socio-culturale ed associativa all’ex Casa Fiorinotto, che diventerà un fiore all’occhiello di Cornuda per rispondere ai bisogni dei più fragili e ampliare la vocazione culturale ed aggregativa della città. «Grande attenzione - conclude Gallina - sarà dedicata alla nostra casa di riposo e alla scuola dell'infanzia e nido integrato, da sempre punti di riferimento per la rilevanza e la qualità dei servizi resi, a cui garantisco fin da subito collaborazione ed il mio personale sostegno. Molti altri sono gli aspetti in cui un’Amministrazione è chiamata a fare la propria parte, ne sono consapevole: le infrastrutture, la sicurezza, il commercio e l’agricoltura, la salvaguardia idrogeologica, la pianificazione urbanistica, lo sport, l’energia e l’ambiente. Su questi temi avremo modo di esporre le nostre idee a tutta la cittadinanza in occasione di assemblee ed incontri pubblici che organizzeremo nelle prossime settimane. Sono pronto per far diventare Cornuda protagonista ancora più di prima».