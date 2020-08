Comunali 2020, Sartoretto: «Castelfranco merita un’amministrazione all’altezza»

«Sono molto soddisfatto delle nostre liste e orgoglioso di poter rappresentare una squadra tanto forte e preparata». È raggiante il candidato Sindaco Sebastiano Sartoretto presentando le liste che compongono la coalizione “Castelfranco Merita” in corsa per le elezioni del prossimo 20 e 21 settembre. «In questi anni - continua Sartoretto - abbiamo lavorato per costruire un’alternativa concreta e autorevole al malgoverno di Castelfranco Veneto. Noi siamo convinti, infatti, che la nostra città meriti di più dell’ordinaria e svogliata amministrazione. Castelfranco è una città fatta di tanti centri e di nessuna periferia ciascuno con la propria storia, le proprie tradizioni. Ed è proprio da questo presupposto che noi intendiamo dare un volto nuovo alla nostra città. Una città nella quale l’ospedale non viene definito un “cadavere eccellente”, ma torna ad essere il presidio sanitario di altissima qualità che abbiamo costruito. Una Castelfranco nella quale l’ambiente sia considerato una risorsa e non un limite. Una città in cui la cultura, la scuola, l’associazionismo siano finalmente protagonisti. Una Castelfranco nella quale ci siano le condizioni per investire, per creare buona occupazione e dalla quale i nostri giovani non pensino di scappare».

«Le tre liste - conclude il candidato Sindaco - che mi accompagnano sono costituite da esperienze, storie e sensibilità diverse che hanno scelto di lavorare insieme ad un progetto di ampio respiro per il bene di Castelfranco. Noi non siamo e non saremo chiamati ad obbedire alle logiche del potere e delle segreterie dei partiti che in questi anni hanno scelto di mortificare la nostra città: Castelfranco Merita e noi la riporteremo al ruolo che merita». Dunque, a fianco del candidato sindaco ci saranno: "Sartoretto sindaco - Castelfranco Merita", "Democrarici per Castelfranco" e "Castelfranco Civica".