Miane: si candida a sindaco Massimo Stefani, ideatore della Prosecco Cycling

Era nell’aria la candidatura di Massimo Stefani a sindaco di Miane, imprenditore e manager ciclista, ideatore della Prosecco Cycling, evento simbolo delle colline Unesco e tra i più importanti a livello internazionale. La sua lista si chiama Miane24. Il 2024 è un anno particolare. Un anno bisestile che, secondo gli antichi detti popolari, causa di eventi, effetti e decisioni anche drastiche nella società. “Con il 24 ho voluto dare simbolicamente risalto a questa superstizione per far comprendere ai cittadini che finalmente, dopo anni, avranno l’opportunità di poter scegliere una valida alternativa per il paese”.

Il motivo della sua candidatura? «Non ho visto, né ho ricordi di fatti o proposte convincenti per il sviluppo del paese e quindi ho voluto mettermi a disposizione per dare il mio contributo, convinto sia possibile un significativo cambio di passo grazie ad un progetto serio e un gruppo di persone capaci che, come me, hanno a cuore il bene di Miane».

Per Miane24 il programma elettorale, di fatto, è un accordo con i cittadini che va mantenuto! «Mi reco da otre un anno quasi quotidianamente in Comune, parlo con i dipendenti, acquisisco informazioni e studio il bilancio per poter assicurare gli elettori che quanto proposto nel nostro programma elettorale è realizzabile». Stefani tiene a ringraziare il Sindaco uscente Denny Buso con il quale ha avuto e continua a mantenere un utile confronto.

Ci siamo posti l’obiettivo di lavorare sui temi, sottolinea il candidato Sindaco, dal patrimonio al progetto “Miane Casa Mia” che mette al centro la famiglia e i servizi ai cittadini, con l’impegno di mantener fede “all’agenda” su quanto verrà svolto da questa squadra e in quali tempi, entro il primo anno di governo. Il 16 aprile sarà online il sito www.miane24.it con il programma elettorale.

È sicuramente singolare il modo in cui Stefani affronterà la campagna elettorale, ovvero in sella alla sua bicicletta per incontrare e parlare con i cittadini tra le vie del paese. In programma anche degli incontri pubblici: a Campea, il 28 maggio, ore 20:30, presso la sede del Comitato Festeggiamenti; a Premaor, il 31 maggio, ore 20:30, presso l’ex Scuola Elementare. Non mancheranno i comizi in piazza: a Miane, il 19 maggio, ore 18:00; a Combai, il 2 giugno, ore 18:00, dove chiuderà la campagna elettorale.