Comunali a Preganziol, Elena Stocco si candida a sindaco: «Insieme si può»

Un lancio di campagna elettorale molto partecipato e sentito, quello di sabato mattina a Preganziol, dove è stata presentata la candidatura di Elena Stocco per le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024.

La mattinata ha visto un intervento del sindaco in carica Paolo Galeano e dell'assessore Susanna Errico. La squadra punta alla continuità puntando su Stocco, assessore alle politiche sociali dal 2019 e precedentemente consigliere capogruppo di maggioranza. La candidata raccoglie così il testimone dal sindaco uscente Galeano. Una squadra che si ripresenta nella sua interezza a sostegno di questo nuovo corso, puntando ad allargare la partecipazione con un orizzonte civico quale espressione di radicamento con il territorio. Non a caso lo slogan presentato per l'avvio della campagna, "Insieme", rappresenta un'idea di politica collettiva, attenta al sociale, che conosce l'importanza dei servizi, vicina alle persone e soprattutto sempre in ascolto e presente per la comunità.