Silea, flash mob di Fratelli d'Italia contro il Prosek

Lunedì 27 settembre alle ore 14.30, in Via Roma a Silea, si terrà un flashmob contro il Prosek di fronte alla caserma dei carabinieri. L'organizzatore Guido Bertolazzi, responsabile provinciale del Dipartimento nazionale pensionati d'Italia di Fratelli d'Italia commenta: «Questo flashmob è stato organizzato contro la richiesta all'UE da parte della Croazia sul riconoscimento della denominazione Prosek per il loro vino. Noi siamo contrari a questa richiesta poiché gravemente dannosa nei confronti del nostro Prosecco e del Made in Italy». Al flashmob saranno presenti il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia ed il consigliere regionale Tommaso Razzolini.