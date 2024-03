Quinto, Sartori strappa con la Lega. Miglioranza si candida con "Per Quinto"

Stefania Sartori, attuale sindaca di Quinto di Treviso, si ricandiderà con una lista civica. La lega che la sosteneva ha deciso di appoggiare Ivano Durigon, già vicesindaco di Quinto durante il mandato di Mauro Dal Zilio. Sartori è ora corteggiata da Fratelli d'Itallia e la corsa per il municipio appare quantomai incerta. Sabato prossimo sarà la stessa Sartori, delusa per la mancata ricandidatura ad un possibile secondo mandato, a presentare la sua nuova creatura politica.

La lista civica “Per-Quinto” si ripresenta intanto alle prossime elezioni amministrative e candida Luca Miglioranza quale suo candidato alla carica di sindaco. Luca, sposato e padre di due figlie, responsabile vendite nel settore del commercio dell’orto-frutta, in passato ha guidato la sezione alpini di Quinto ed è oggi impegnato nell’Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Treviso, come consigliere e responsabile del Centro Studi. Ha inoltre avuto importanti esperienze ed incarichi nell’associazionismo cattolico e sociale. «Sono fiero di continuare il percorso di chi mi ha preceduto, credo fortemente nei valori della nostra lista che ha dimostrato il vero attaccamento al territorio Quintino» spiega Miglioranza «Il desiderio di rilanciare Il nostro paese, il progetto inclusivo e la trasversalità delle persone coinvolte, assieme al senso civico che appartiene ad ogni suo componente, sono gli elementi che mi hanno convinto ad aderire a questo progetto. Un progetto a cui assicurerò tutta la mia passione, competenze e disponibilità. Quinto ha necessità di cambiare rotta, è un comune a cui dobbiamo assicurare un futuro, per questo lavorerò per un positivo e duraturo cambiamento. Oggi

vedo due priorità: la prima ridare fiducia alla macchina municipale, sottodimensionata e fiaccata dalla notevole mole di lavoro, la seconda assicurare attenzione alla popolazione di Quinto e Santa Cristina, inascoltata e delusa, alla sua storia e alle sue peculiarità. I problemi sono tanti e si sono accumulati nel tempo, so che non potranno essere risolti con la bacchetta magica, ma con la determinazione e il coinvolgimento si».