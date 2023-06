Che ne sarà della sanità pubblica? Raccolta firme a Farra di Soligo

Interminabili liste di attesa, carenza di medici di base, servizi territoriali che progressivamente scompaiono: di questo si parlerà lunedì 26 giugno, alle ore 20,45, presso la sala riunioni del Centro Sociale di Farra di Soligo, all’iniziativa organizzata dai circoli del Partito Democratico del Quartier del Piave e della Vallata.

Interverranno Cristiano Samueli, medico e coordinatore del gruppo di lavoro sul socio-sanitario del Pd per il Nord e Centro Italia, e Andrea Zanoni, consigliere regionale e presidente della commissione legalità e controllo della Regione Veneto, che illustrerà i dati raccolti dallo studio commissionato dal gruppo consiliare regionale del Pd sulla situazione preoccupante che riguarda i medici di medicina generale in Veneto. Nel corso della serata, sarà possibile inoltre firmare la petizione “Prima è Salute” con cui il Pd del Veneto chiede interventi urgenti per ridurre le liste d’attesa e l’aumento dei professionisti della sanità a partire da quelli che operano nei pronto soccorso.