Sernaglia, 120mila euro di contributi per interventi sul territorio e parchi pubblici

Sono tre i bandi ai quali il Comune ha partecipato con tre progetti di riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale che vanno nella direzione del miglioramento della qualità della vita della comunità sernagliese. Ben 50.000 euro sono stati ottenuti dalla Regione Veneto per la riqualificazione di aree pubbliche in chiave inclusiva, lanciando un progetto innovativo nell'area verde adiacente gli impianti sportivi di Fontigo: percorsi inclusivi anche per bambini con disabilità, innovazioni sensoriali, giostrine inclusive immerse nel verde. 49.000 euro sono stati ottenuti dalla Provincia di Treviso per la riqualificazione dell’area verde nel centro urbano del capoluogo costituita dall’ambito verde del nuovo piazzale San Valentino e da quello del parco giochi di viale Divisione Julia (appena riqualificato con nuovi giochi) con la previsione di un collegamento ciclopedonale per connettere le due aree. 22.314,40 euro sono, infine, stati ottenuti dalla Provincia per la riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna del campetto da basket agli impianti sportivi di Fontigo.

«Questi contributi sono un ulteriore importante traguardo raggiunto – afferma il sindaco Mirco Villanova - che rappresenta la ferma volontà della nostra Amministrazione a proseguire con progetti di riqualifica a favore di tutta la collettività. Ringrazio gli Uffici Comunali che con competenza ed un lavoro puntuale hanno contribuito all’ottenimento dei finanziamenti». L’Amministrazione Comunale, inoltre, sta portando avanti ulteriori progetti di riqualificazione dei parchi pubblici a Falzè e Villanova, che prevedono il miglioramento delle aree verdi e l’implementazione dei giochi.