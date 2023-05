Comunali 2023, Andrea Modolo è il nuovo sindaco di Mareno di Piave

La civica "Uniti per Mareno" conferma la volontà di continuare il percorso civico intrapreso ormai dieci anni fa e ottiene il 90,15% di consensi trionfando alle Elezioni Comunali 2023. Il sindaco uscente Gianpietro Cattai ha passato il testimone ad Andrea Modolo, 49 anni, ex vicesindaco da sempre residente in paese con la moglie Tamara e i loro due figli. Modolo ha ottenuto 3.131 voti pari al 90,15% dei consensi. Laureato in ingegneria civile all’Università di Padova, dal 2013 è stato assessore con deleghe alle Opere pubbliche, Infrastrutture, Patrimonio Comunale, Viabilità, Sicurezza e Ordine Pubblico, condivisione Politiche Urbanistiche. Dal 2018 ha anche la delega alla Protezione Civile. Roberto Zanchetta, sfidante di Modolo con la lista "Mareno Responsabile" ha ottenuto il 9,85% pari a 342 voti.

Il commento

«La percentuale la guardo fin là - le prime parole di Andrea Modolo da sindaco - per me conta più di tutto l'aver consolidato i voti di 5 anni fa, aumentandoli di qualche centinaio nonostante un'affluenza alle urne più bassa rispetto al 2018. Cambiano le persone ma la sostanza è che negli ultimi cinque anni abbiamo fatto qualcosa di buono per Mareno e i cittadini ce l'hanno riconosciuto. Ora priorità alle gare del Pnrr: entro metà giugno cercheremo di aggiudicarci i contributi per l'asilo nido e il centro famiglie, progetti da oltre 4 milioni e mezzo di euro ritardati per il Covid. In cantiere anche la nuova piazza del paese. Ci aspetta dunque ancora tanto da fare. Un ringraziamento a tutti gli elettori per averci sostenuto, oggi mi arriva un messaggio che mi fa capire che dietro alla nostra squadra ci sono moltissimi cittadini che hanno apprezzato il nostro operato e nulla è meglio di sapere questo» conclude.