«Tutti uniti per la vittoria della città: superiamo le divisioni politiche e le polemiche»

«La candidatura di Treviso Capitale della Cultura 2026 è un'occasione di rilancio straordinaria e tutti noi tifiamo perché quest'occasione non venga persa. La congiuntura della contemporaneità con le Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina può rappresentare un volano economico, turistico e culturale da non sprecare» dichiara il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni «Il dossier fatto dal sindaco Manildo per la candidatura al medesimo riconoscimento per l'anno 2020 è stato un lavoro fondamentale, su cui si è costruita anche questa candidatura. Nel 2020 ci siamo andati vicinissimi, ora speriamo di vincere».

«Purtroppo il dossier è stato mostrato ai consiglieri di opposizione solo a cose fatte e sicuramente la nostra partecipazione alla redazione della candidatura avrebbe potuto arricchire il progetto. Da parte dell'opposizione non arrivano solo critiche ma anche contributi costruttivi e buone idee. Noi siamo qui per dare una mano alla città» continua Stefano Pelloni «Tuttavia ora questi rilievi poco importano, semmai potremmo parlarne una volta terminato il processo di selezione. Ora tifiamo per questo obiettivo insieme al sindaco Conte».

«Il nostro sistema culturale ha sicuramente bisogno di essere rilanciato. L'ultima mostra di TRA alla Galleria dell'Elefante rappresenta un bellissimo, ma amaro, saluto alla città e racconta di un'occasione persa per valorizzare anche l'intraprendenza di realtà private che con coraggio e qualità hanno saputo mettersi in gioco, proponendo un'offerta culturale di assoluto valore e riscontrando grande apprezzamento nella cittadinanza ma non trovando sostegno sufficiente nell'amministrazione comunale» conclude il consigliere PD «La candidatura a Capitale della Cultura può rappresentare davvero un rilancio di cui la città ha bisogno: su questa partita non esistono maggioranza e minoranza ma solo il bene per Treviso».