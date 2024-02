Anche a Treviso, in piazza dei Signori, una fiaccolata per ricordare Aleksej Navalny

Domani, lunedì 19 febbraio alle 18.30, la sezione trevigiana di Azione ha organizzato a Treviso una fiaccolata per ricordare Navalny, l'oppositore di Vladimir Putin, deceduto durante la sua detenzione in un carcere siberiano. L'iniziativa ricalca quella che si svolgerà in contemporanea in Piazza del Campidoglio a Roma con la partecipazione di tutti i partiti rappresentati in Parlamento. «Quanto successo in Russia a Navalny ha scosso le coscienze in tutte le città europee, dove i cittadini sono scesi in piazza spontaneamente con fiaccolate e manifestazioni. Calenda ha lanciato una fiaccolata a cui hanno già aderito tutte le forze presenti in parlamento, dai 5stelle a Fratelli d'Italia. Noi faremo lo stesso a Treviso alle 18.30 in Piazza dei Signori. Stiamo già contattando i segretari degli altri partiti, sarebbe importante anche nei territori una risposta compatta. Ci appelliamo soprattutto ai cittadini: la morte di un oppositore politico è un segnale preoccupante. Se vogliamo difendere le libertà e la democrazia nei nostri Paesi non possiamo ignorare quello che succede alle porte dell'Europa».