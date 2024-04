Treviso Mare, tornano le code nei weekend: «Non serve nuova strada a pagamento»

«Le code per l'accesso al litorale di Jesolo registrate nel primo fine settimana di bel tempo all’innesto di Caposile e alla rotonda Frova, dimostrano quanto il progetto della Via del Mare non risolverà la questione del traffico, anzi. Oltre a far pagare cittadini e imprese per percorrere una strada che già esiste è prevedibile che si aggravi ancora di più la problematica in entrata a Jesolo per pendolari e turisti».

Questo l'allarme lanciato martedì 9 aprile da Giovanni Zorzi e Matteo Favero, rispettivamente segretario provinciale del Pd di Treviso e responsabile Ambiente e Infrastrutture del Partito Democratico trevigiano. «La realtà - concludono i Dem - dà ragione ai sindaci che hanno mosso, anche per queste sensate ragioni, il ricorso al Tar del Veneto. C’è bisogno di intervenire sul percorso esistente, risolvendone alcune criticità e mantenendo la gratuità della percorrenza».