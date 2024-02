Park di piazza Vittoria, sabato la raccolta firme delle opposizioni

Continua la mobilitazione delle opposizioni in consiglio comunale a Treviso e di alcune associazioni cittadine contro la realizzazione del park interrato di piazza Vittoria. Dopo la raccolta firme on line lanciata alcune settimane fa su Change.org (circa 2.600 le firme raccolte) ecco quella più tradizionale che si svolgerà sabato prossimo, 10 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30, nell'area del parcheggio (lato Viale Cadorna) in cui si dovrebbe realizzare l'opera, fortemente voluta da Ca' Sugana e il cui iter procede spedito (entro l'anno il cantiere potrebbe essere aperto). La "mobilitazione cittadina" (così recita un volantino diffuso sui social) è stata promossa da Pd, Treviso civica, Coalizione civica, Verdi, Volt e lista De Nardi, fin dalle prime battute in prima linea contro l'opera. Nei giorni scorsi è stata respinta da Ca' Sugana la proposta della sezione trevigiana di Italia nostra di realizzare un park multipiano nell'ex edificio di proprietà di Poste Italiane, lungo il Put, a pochi passi dalla stazione, al posto del park interrato.

«Alle ore 11.45 dello stesso sabato 10 febbraio consegneremo la petizione con tutte le firme raccolte, sia online che di persona, al protocollo dell'Amministrazione del Comune di Treviso, insieme alle motivazioni e alle possibili alternative»: così ha annunciato il consigliere di minoranza Giorgio De Nardi sui social.