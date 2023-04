Presentata la rosa dei 12 candidati consiglieri di Uniti per Nervesa

Uniti per Nervesa scende in campo con sei donne e altrettanti uomini. La lista civica che candida a sindaco Matteo Mattiuzzo ufficializza la rosa dei candidati consiglieri ed è già impegnata nella raccolta delle firme necessarie per concorrere alle elezioni comunali dei prossimi 14 e 15 maggio. La lista civica ha scelto di realizzare un perfetto equilibrio non solo di genere ma anche di competenze ed età. Rappresentati in particolare il mondo sociale, sportivo e ambientale, con molti candidati impegnati nell’educazione e nel volontariato. Il prossimo appuntamento per la raccolta delle firme è in programma domani, venerdì 7 aprile dalle ore 19.00, in piazza La Piave.

La lista

Ecco la lista delle candidate e dei candidati consiglieri, con una breve descrizione, che saranno al fianco del candidato sindaco Matteo Mattiuzzo:

Erika Cadorin, 38 anni. Laureata in economia e gestione delle arti e delle attività culturale, ora insegnante nella scuola dell’infanzia. Sensibile ai temi di riuso ed ecologia, tra le passioni ci sono lettura e teatro.

Davide Daniel, 40 anni. Ingegnere libero professionista ed ex consigliere comunale di Aria Nuova per Nervesa.

Andrea Dossi, 27 anni. Laureato in economia e marketing, è giornalista libero professionista e consulente di comunicazione. Appassionato di sport e storia.

Sandro Fontebasso, 59 anni. Quadro in un’azienda tessile, da sempre impegnato su tematiche ambientali.

Davis Nardin, 46 anni. Diplomato perito industriale, ora è responsabile di produzione in un’azienda di elettronica, volontario nell’ambito sportivo.

Damiano Parisotto, 40 anni. Installatore di impianti robotizzati, trascorre il tempo libero tra bici e corsa nel Montello oltre a essere un amante degli animali.

Luisa Pellegrini, 47 anni. Diplomata modellista, impiegata. Impegnata nel sociale, è animatrice del gruppo “La Tribù”.

Anna Piazza, 64 anni. Insegnante alla scuola di Santi Angeli per oltre 20 anni, ora in pensione. Fondatrice del Gruppo d’Acquisto Solidale del Montello, volontaria in associazioni animaliste.

Antonio Pigozzi, 58 anni. Operaio, tra i membri dell'associazione che ha fatto nascere l’asilo nido, è stato vicepresidente dell’associazione Mensa Don Gnocchi.

Clara Stella, 33 anni. Ricercatrice all’estero sulla scrittura delle donne tra ‘500-’600 e co-fondatrice di una casa editrice. Amante della lettura, dei viaggi e della cultura.

Lisa Stella, 53 anni. Insegnante di scenografia e discipline pittoriche e grafiche al liceo, ha sempre fatto parte di associazioni culturali e artistiche, con un legame particolare col teatro di figura.

Valentina Tonon, 33 anni. Laureata in ingegneria civile, lavora in una società di ingegneria. Nel tempo libero le piace leggere, cucinare e stare in compagnia. La pallavolo è lo sport del cuore.

«Formare la lista è stata una sfida sicuramente stimolante - spiega Matteo Mattiuzzo, candidato sindaco di Uniti per Nervesa - Abbiamo cercato di rappresentare tutte le fasce d’età con esperienze il più possibile diverse. La scelta di avere sei candidate donne e sei candidati uomini, un perfetto equilibrio, non solo è simbolica ma vuole valorizzare gli interessi e conoscenze di ognuno. La nostra squadra non è composta solo dai 12 in lista ma da tanti cittadini che in questi mesi di riunioni ci hanno dato una grossa mano, in particolare nella stesura di un ricco e innovativo programma che mette al centro la partecipazione, l’ascolto, il sociale, i giovani, l’ambiente e la salute. Ora finiremo di raccogliere le firme necessarie per presentare le candidature, questo non è un punto di arrivo ma di partenza perché ci aspetta quasi un mese e mezzo di intensa campagna elettorale».