Vedelago, presentate le tre liste a supporto del candidato sindaco Marco Perin

Tre squadre, tre identità diverse con un unico denominatore comune: la convinzione che solo con l’esperienza di costruisce….il futuro! E’ questo, in sintesi, il manifesto elettorale che accompagna le tre liste civiche a supporto del candidato Sindaco, Marco Perin. 46 persone che hanno deciso di mettersi in gioco, con coraggio e passione, per portare avanti quel progetto di rinnovamento di Vedelago già avviato in questi 10 anni dall’attuale giunta di cui Perin è vicesindaco. Una prima lista civica porta lo stesso nome del candidato “Marco Perin sindaco”, capolista Daniele Soligo attuale Presidente del Consiglio Comunale, è composta da alcune persone che già appartengono all’attuale amministrazione insieme ad altre rappresentative del territorio.

La lista civica “Cristina Andretta- I Love Vedelago”, coordinata dall’attuale sindaco, Cristina Andretta, si compone invece di persone adulte, quasi tutte alla prima esperienza amministrativa, ma unite dal fatto di essere già molto attive nella comunità con ruoli e impegni nel mondo del sociale e del volontariato. Ed infine la lista outsider, “I Care- Allacciamo il nostro futuro”, composta da giovanissimi coordinati dal prof. Lorenzo Zanon: una squadra di giovani promesse accomunati da uno sguardo senza filtri sulla realtà e sul futuro.

Commenta Marco Perin: «Non c’è rinnovamento senza conoscenza. Non c’è rinnovamento senza progettualità. Non c’è rinnovamento senza esperienza. E per me la priorità è Vedelago, il suo presente ed il suo futuro all’insegna del rinnovamento e della crescita. Un futuro che immagino pieno di sfide che sono certo Vedelago saprà affrontare perché le risorse umane, sociali e anche tecniche su cui possiamo contare sono davvero tante. Nel bagaglio che porto con me, lo spazio più grande lo riservo all’esperienza: costruire il futuro richiede

· Visione e lungimiranza

· Programmazione e progettazione

· Coerenza e Responsabilità

…proprio quei valori e quel modus operandi che mi hanno accompagnato in questi anni di impegno civico e che continuerò a mettere a disposizione. Affrontano assieme a me questa sfida altre 46 persone che hanno voluto sostenere la mia candidatura con le tre liste che mi supportano. Sono persone di varie età, estrazione e professione, con una spiccata presenza di giovani che coi loro occhi “liberi” contribuiranno a tracciare nuovi percorsi per far crescere la nostra Vedelago. E per finire una promessa: continuerò a vivere tra la gente come già faccio 365 giorni all’anno, convinto che è solo dal confronto e dalla relazione con i concittadini che gli amministratori possono cogliere i bisogni reali della comunità».

Lista dei candidati

Marco Perin sindaco

Daniele Soligo (Barcon- 56 anni)

Fabio Ceccato (Fanzolo/Vedelago – 43 anni)

Elisa Reginato (Fanzolo – 39 anni)

Francesca Laner (Fossalunga – 41 anni)

Roberto Nicoletti (Fossalunga – 44 anni)

Margherita Cremasco (Fanzolo – 27 anni)

Marta Pellizzari (Vedelago -47 anni)

Diego Binotto (Barcon – 38 anni)

Valter Innocente (Barcon – 65 anni)

Ilaria Oliosi (Fanzolo – 36 anni)

Maritan Andrea (Fossalunga – 35 anni)

Giovanni Dal Dosso (Fossalunga – 44 anni)

Marco Cavasin (Fanzolo – 50 anni)

Lioudmilla Tsvik (Vedelago-49 anni)

Giovan Battista Pecoraro (Vedelago – 45 anni)

Cittadella Ilenia Maria (Vedelago – 45 anni)

I Love Vedelago

Cristina Andretta (Albaredo- 43 anni)

Luca Ballan (Casacorba – 42 anni)

Gabriele Falchi (Albaredo- 49 anni)

Nerina Roncato (Albaredo – 55 anni)

Vincenzo Assenza (Vedelago – 43 anni)

Ilenia Tobio (Vedelago- 42 anni)

Enea Muraro (San Mamante Vedelago – 49 anni)

Vanna Sartoretto (Casacorba – 43 anni)

Albert Roncat (Vedelago – 43 anni)

Gessica De Marchi (Vedelago – 49 anni)

Mattia Canova (Cavasagra – 40 anni)

Mariano Marchesin (Vedelago -65 anni)

Favarotto Simone (Barcon – 45 anni)

Maria Cantore (Vedelago – 49 anni)

Prospero Leanza detto Rino (Vedelago – 52 anni)

Filippo De Liberali (Albaredo- 45 anni)

I Care

Lorenzo Zanon (Trebaseleghe - 64 anni)

Benedetta Andreazza (Fanzolo – 18 anni)

Lorenzo Beghin (Vedelago- 19 anni)

Rebecca Gastaldin (18 anni)

Tommaso Fuselli (anni 21)

Serena Pattaro (20 anni)

Ferrario Nicolò (anni 19)

Fatime Stojku – 22 anni

Thomas Cecchetto (19 anni)

Anna Comiotto (20 anni)

Federica Butnaru (18 anni)

Marta Fontana (20 anni)

Pestrichella Emanuele (19 anni)

Marco Perin – (25 anni)