Prevenzione ai tempi del Covid: a Mogliano effettuate 44 mammografie "mobili"

Prevenzione ai tempi del Covid. Perché il resto delle malattie non si ferma. Sono 44 le mammografie eseguite giovedì mattina dal Mobile CareReady Diagnostic a Mogliano Veneto. Un appuntamento rinviato a causa del primo lockdown, che in pochi giorni ha registrato il tutto esaurito delle prenotazioni. «L’Amministrazione Bortolato valorizza, come da statuto, le iniziative delle associazioni e gruppi culturali come fattore di crescita umana e civile dei cittadini», spiega Giuliana Tochet, Assessore della Lista Civica Bortolato Sindaco.

«Abbiamo concesso il patrocinio gratuito all’Associazione Prevenzione è Vita, impegnata da anni nell’iniziativa sociale di diagnosi precoce del tumore al seno. Un progetto che prevede esami diagnostici gratuiti specifici a donne appartenenti alle fasce normalmente escluse dai Piani Regionali di Prevenzione (50 - 70 anni). In sintesi, con quest’iniziativa, le donne che hanno un’età inferiore ai cinquant’anni, fascia d’età in cui il carcinoma alla mammella è statisticamente più frequente, hanno potuto avere una possibilità totalmente gratuita di prevenzione».

«La nostra amministrazione comunale, infatti, ha autorizzato l’associazione a cercare degli sponsor affinché questa giornata fosse gratuita sia per le donne interessate, sia per il Comune - prosegue Tochet - e siamo particolarmente orgogliosi di aver sostenuto e promosso un progetto dovuto alle donne del territorio. Come Assessore alle Politiche Sociali ho fortemente richiesto che fosse data quest’opportunità. Siamo profondamente grati a tutte le aziende che hanno aderito sponsorizzando quest’importante iniziativa. È un gesto importante, visto il periodo che stiamo vivendo». «Non solo Covid - conclude Giuliana Tochet - le altre malattie non sono sparite. In un momento storico come questo, pensare alla prevenzione a 360 gradi dimostra quanto quest’amministrazione sia unita e vicina alla sua gentev.

