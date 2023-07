Asilo nido al posto dell'ex scuola elementare di Guarda Bassa: al via i lavori

Dovranno concludersi prima dell’avvio dell’anno scolastico dell’asilo nido, i lavori di manutenzione e adeguamento dell’ex scuola primaria di Guarda Bassa il cui progetto esecutivo-definivo è stato approvato in questi giorni dalla giunta comunale e che saranno affidati nei prossimi giorni. Un’estate di cantiere che sarà necessaria per intervenire e adeguare uno stabile che servirà ad ospitare i bambini tra gli 0 ed i 36 mesi iscritti al nido comunale la cui sede sarà oggetto di una riqualificazione funzionale.

Il cantiere

In generale, il progetto prevede una serie di interventi volti a rendere possibile il nuovo utilizzo della struttura come asilo nido, quali la realizzazione di un’area esterna in stabilizzato così da poter essere utilizzata per il carico-scarico dei bambini ed eventuale parcheggio, la realizzazione di un’area verde da dedicare a giardino e di un nuovo accesso carrabile per la porzione di edificio che resterà ad uso di impianto sportivo, indipendente dall’area della scuola. La creazione di nuove recinzioni divisorie, dell’impianto antincendio e dell’impianto di condizionamento oltre che l’adeguamento dei servizi igienici all’uso di bagni per bambini dai 0 ai 3 anni con la sostituzione dei sanitari e la conversione del bagno esistente in bagno per gli insegnanti con antibagno e bagno.

Il commento

Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, conclude: «Dopo aver ospitato i bambini che frequentavano la primaria di Caonada nel corso del cantiere per l’adeguamento sismico della scuola Serena, abbiamo ritenuto che la stessa sede di via Villette potesse essere ottimale anche per ospitare i bambini del nido che ora sarà oggetto di un intervento altrettanto significativo che beneficia di un contributo PNRR di oltre 1 milione di euro per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico. Per questo abbiamo stanziato 290mila euro che serviranno per adeguare la sede in modo che da settembre i bambini del nido possa frequentare regolarmente la scuola almeno fino alla conclusione del cantiere del nido il cui inizio è previsto alla fine dell’estate prossima la fine entro dicembre 2025. D’accordo con i tecnici - conclude Bordin - l’adeguamento dei servizi igienici sarà reversibile in modo che, una volta terminate le necessità connesse con l’asilo nido, gli ambienti possano essere riconvertiti ad uso Over 3 anni. Si tratta dell’ennesima operazione di edilizia scolastica che conferma quanto questo tema sia prioritario per l’amministrazione che anno dopo anno continua ad investire risorse cospicue per l’educazione e la sicurezza delle nuove generazioni».