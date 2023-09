Liceo Canova, riqualificato l'Oratorio Sant'Anna: «Procede l'iter per Ca' del Galletto»

La Provincia di Treviso ha inaugurato il nuovo anno scolastico anche con le studentesse e gli studenti del Liceo Canova di Treviso ospitati, dal 13 settembre, negli spazi dell'Oratorio Sant'Anna a Santa Maria del Rovere, riqualificati dall'Ente nel corso dell'estate: la parrocchia accoglierà alcune classi del Liceo per il tempo necessario al completamento dei lavori di costruzione della nuova succursale a Ca' del Galletto, che sostituirà l'attuale edificio in via Ronchese.

L'opera di realizzazione della nuova scuola programmata dalla Provincia ha un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, di cui 7milioni 664mila euro da fondi Pnrr, 216.583 euro da fondi propri della Provincia di Treviso e 766.437 euro dal Fondo Opere Indifferibili. Proprio per mettere a disposizione della comunità scolastica degli spazi alternativi idonei allo svolgimento delle lezioni, la Provincia ha siglato un accordo con la Parrocchia di Santa Maria del Rovere e svolto nel corso dell'estate, nell'ambito proprio contratto di Global Service Manutentivo per le opere di edilizia scolastica, tutti i lavori di efficientamento energetico e manutenzione necessari a garantire un rientro in aula ottimizzato per la didattica entro il 13 settembre, per un importo di circa 170mila euro (a scomputo di canone e spese annui). All'inaugurazione di giovedì 28 settembre hanno preso parte Stefano Marcon, presidente della Provincia, il sindaco Mario Conte, Mariarita Ventura, dirigente scolastica del Liceo Canova, Antonella Picco, vicepresidente Associazione ex Allievi e Barbara Sardella, dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale. Insieme a loro, i rappresentanti degli studenti del liceo Canova, alcune classi in rappresentanza della scuola e don Adelino Bortoluzzi, che ha rivolto loro un messaggio di augurio di buon percorso scolastico.

I lavori

Nel dettaglio, i lavori effettuati all'Oratorio hanno riguardato l'installazione di serramenti in PVC a risparmio energetico, la sistemazione del portoncino di ingresso e porte a norma, la riqualificazione delle aule per renderle più spaziose e l'installazione di controsoffitto REI, la sostituzione della ringhiera della scala, l'adeguamento dell'impianto elettrico e dell'impianto di allarme antincendio, con relativa cartellonistica, la predisposizione di un nuovo sistema di illuminazione a LED, l'adeguamento dell'impianto fan-coil, la tinteggiatura generale dell'edificio, la sistemazione del piazzale esterno per il parcheggio di autoveicoli e il trasloco degli arredi dalla succursale di via Ronchese all'Oratorio. Per quanto riguarda, invece, la nuova succursale del Liceo Canova a Ca' del Galletto, la necessità di costruire un nuovo edificio nasce da una duplice esigenza: in primis, quella di mettere in sicurezza la scuola, dato che l’edificio attuale risale al 1959, ed efficientarla dal punto di vista energetico. In secondo luogo, quella di ottimizzare la didattica attraverso lavori che migliorino l'accessibilità e la comodità degli spazi a tutte le studentesse e gli studenti, nonché al personale scolastico e agli utenti esterni. La nuova sede del Canova e realizzata dalla Provincia avrà tre piani, di cui uno interrato dal quale si sviluppa una palestra, e godrà di classe energetica A4 (NZEB), avrà un consumo energetico praticamente azzerato, al contrario dell’edificio attuale che è in classe energetica G. Grazie alla razionalizzazione dei percorsi e degli spazi, inoltre, si otterrà una riduzione della superficie coperta e, dunque, del consumo di suolo, inoltre, ci sarà un minor impatto ambientale. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, si prevede di utilizzare un sistema domotico Bacs, in classe A secondo UNI EN 15232, capace di garantire l’ottimizzazione dei consumi della scuola in maniera semplice e totalmente automatizzata. Il sistema garantirà l’automazione, la gestione e il controllo dell’impianto di climatizzazione e di quello d’illuminazione. È programmata, inoltre, la realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura, in grado di garantire l’autonomia della scuola dal punto di vista energetico, sia per il riscaldamento/raffrescamento con pompa di calore che a sua volta assicurerà il fabbisogno di acqua calda sanitaria. Per ottimizzare l'efficienza dell'impianto di climatizzazione, sia nella stagione estiva che in quella invernale, sarà installato un sistema di termoregolazione.

I commenti

Stefano Marcon, presidente della Provincia, ha esordito così: «I locali sono stati riqualificati e ottimizzati per la didattica in tempi record, in soli due mesi quest'estate, dalla straordinaria squadra di operai e tecnici della Provincia di Treviso, che ringrazio per il lavoro sempre puntuale e minuzioso che resterà a beneficio di tutta la comunità. Stiamo proseguendo con l'iter per il nuovo progetto di costruzione della succursale del Canova a Ca' del Galletto, opera da oltre 8 milioni e mezzo di euro che la Provincia ha finanziato nell'ambito del Pnrr, con fondo FOI e mezzi propri, per consentire alla comunità scolastica di fruire, appena i lavori saranno conclusi, di un edificio completamente eco-sostenibile, all'avanguardia ed efficiente energeticamente».

«Oggi un'occasione speciale per condividere con le ragazze e i ragazzi del liceo Canova l'avvio dell'anno scolastico negli spazi rinnovati dell'Oratorio di Santa Maria del Rovere - le parole di Mario Conte - ringrazio la Provincia per l'importante lavoro di riqualificazione svolto che consentirà agli studenti e a tutta la comunità di fruire di spazi più moderni ed efficienti. A tutte le classi rivolgo i miei migliori auguri di buon anno scolastico».

«Condividere con tutta la comunità scolastica, insieme ai colleghi delle Istituzioni, momenti come questo rappresentano sempre un'occasione importante per dimostrare che la scuola non è solo un luogo di formazione, ma è proprio un luogo “da abitare” - aggiunge Barbara Sardella, dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale - in cui tutti, e naturalmente in particolar modo i nostri giovani, si relazionano e crescono come cittadini consapevoli: un grazie speciale alla Provincia che, nell'ambito della sue competenze in materia di edilizia scolastica superiore, ha sempre un'attenzione straordinaria per il benessere degli studenti e la riqualificazione delle scuole superiori in tutto il territorio».

«Ringrazio la Provincia di Treviso e il Presidente per la proficua collaborazione dimostrata in questo periodo per rispondere al meglio a tutte le necessità che via via sono emerse per adeguare la sede dell’Oratorio di Santa Maria del Rovere alle esigenze della nostra scuola - conclude Mariarita Ventura, preside del liceo Canova - Esprimo anche la nostra riconoscenza al Parroco don Adelino per la preziosa disponibilità dimostrataci.Inauguriamo qui tutti insieme questa sede che temporaneamente ci ospiterà, ma anche questo nuovo anno scolastico. E allora il mio pensiero ancora una volta è per voi, ragazze e ragazzi e per la comunità educante che vi accompagna e sostiene nella vostra crescita. Ripeto sempre che voi siete il nostro futuro. Care ragazze e cari ragazzi, vi auguro in questi anni di crescere senza pretendere il tutto e subito, di vivere di immaginazione, di attesa, di ricerca di cose alte come l’etica, la giustizia, la bellezza, la pace, coltivando l’attitudine a guardare lontano, immaginando il futuro, alzando lo sguardo e cogliendo quello che succede oltre il nostro naso, per impegnarvi nel generare una realtà migliore».