Oggi 17 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Cari ariete, oggi è ia giornata giusta per i nuovi incontri quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro continuate a impegnarvi perché stanno per arrivare belle soddisfazioni.

Cari toro, cercate di trascorrere più tempo con la persona amata che ultimamente avete un po' trascurato. Sul lavoro mantenete la concentrazione e non perdetevi proprio ora.

Cari gemelli, è arrivato il momento di cambiare prospettiva in amore e capire un po' di più gli sforzi del partner. Sul lavoro il periodo è positivo, finalmente il momento stressante sembra essere passato.

Cari cancretti, prendetevi del tempo per voi e per stare con i vostri affetti. Sul lavoro, al bando le preoccupazioni, cercate di vivere con più leggerezza.

Cari leoncini, in amore siete abbastanza pensierosi e forse state trascurando un po' il partner. Sul lavoro attenzione alle tensioni.

Cari vergine, aprite il vostro cuore e dichiaratevi alla persona che vi piace perché oggi le stelle sono a vostro favore. Sul lavoro è il giorno giusto per avanzare richieste.

Cari bilancia, è un momento di stress ma bisogna stringere i denti e aspettare tempi migliori per l'amore. Sul lavoro avete un nuovo atteggiamento che vi porterà lontano.

Cari scorpioncini, avete come l'impressione di dover fare continue scelte nella vostra vita ma prendetevi il tempo per capire bene cosa volete.

Cari sagittario, voi amate sentirvi sempre bene e avete bisogno di qualcuno al vostro fianco che vi faccia sentire così. Sul lavoro non addossatevi troppe colpe se qualcosa non va.

Cari capricorno, in amore non è un momento roseo ma bisogna imparare a convivere anche con le sensazioni negative. Sul lavoro non perdete il mordente proprio adesso.

Cari acquario, in amore torna il sereno e vi sentirete anche più compresi dal partner. Sul lavoro sarete ripagati dei vostri sforzi.

Cari pesciolini, arriva un momento di relax oggi e dovreste sfruttarlo al massimo. Sul lavoro imparate ad accettare i cambiamenti e pensate a tutta la strada fatta per arrivare alla posizione in cui vi trovate. Siate fieri di voi.

Almanacco

Il 17 giugno è il 168° giorno del calendario gregoriano. Mancano 197 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Adolfo (Vescovo)



Etimologia: Adolfo, nome che deriva dal germanico Athawulf, composto da atha- (“nobiltà di stirpe”) e da wulfa (“lupo”): il significato è quindi “nobile lupo” o anche “nobile guerriero”.

17 giugno: Giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità

Nati 17 giugno

Sei nato oggi? La tua è una natura “campestre” e l’ideale per te sarebbe vivere a stretto contatto con la terra e la campagna. Anche se questo non fosse, però, il tuo stile di vita dovrà essere molto semplice e rispecchiare le leggi della natura e i valori tradizionali. Amore e lavoro ti daranno grandi soddisfazioni.

1882 – Igor Stravinsky: Compositore tra i più illustri del Novecento, come pianista e direttore d’orchestra è indicato tra i maestri della musica universale. Nato a Lomonosov, in Russia, e morto a New York.

1898 – Maurits Cornelis Escher: Nato a Leeuwarden (nella provincia della Frisia, nel nord dei Paesi Bassi) e vissuto per molti anni in Italia, è stato un artista geniale che ha combinato nelle sue opere, soprattutto litografie e incisioni su legno, creatività, forme geometriche minuziosamente disegnate, illusioni ottiche, architetture da capogiro e mondi impossibili.

1936 – Ken Loach: L’impegno sociale e il rifiuto della società borghese e capitalistica connotano il cinema di uno dei più autorevoli registi contemporanei.

Accadde Oggi

Viene arrestato Enzo Tortora, primo volo di un dirigibile italiano, scoppia lo scandalo Watergate.

1905 – Volo del primo dirigibile italiano: Circa 150mila lire, la cifra che occorse allo scienziato Almerico da Schio per mettere assieme i pezzi, fatti arrivare da varie parti d’Europa, con cui costruì l’Aeronave Italia, primo dirigibile italiano ad alzarsi in volo.

1944 – L'Islanda diventa indipendente dalla Danimarca e forma una Repubblica

1970 – Città del Messico: Semifinale dei campionati del mondo di calcio fra Italia e Germania (4-3), la “partita del secolo”

1972 – Scandalo Watergate: Un vigilante scopre cinque scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico al Watergate Hotel di Washington. Ben presto la polizia si rende conto di non trovarsi di fronte a un banale tentativo di furto, ma a una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon (membro del Partito Repubblicano), poi costretto alle dimissioni.

1994 – O. J. Simpson viene arrestato per l'omicidio della moglie e di un amico di lei

1983 – Caso Tortora: Alle 4 del mattino di un venerdì di giugno, i Carabinieri bussano alla porta del noto presentatore televisivo Enzo Tortora, presso l’Hotel Plaza di Roma. Per lui scattano le manette con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Per Tortora, all’apice della carriera grazie al successo della trasmissione Portobello, inizia una lunga odissea giudiziaria destinata a concludersi quattro anni più tardi con la piena assoluzione. Si scopre che il castello delle accuse reggeva su un cognome, Tortona, trovato nell’agendina rossa di un camorrista e confuso con quello del presentatore. La vicenda Tortora resta, nell’immaginario collettivo, il più eclatante caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino.