Oggi 20 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 20 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, bella questa giornata per i contatti. Potreste stringere con la persona che vi interessa e condividere bei momenti insieme anche se, per ora, avete in testa solo lavoro e soldi.

Toro - Cari toro, il cielo è dalla vostra parte nonostante vi sentiate sempre un po' in tensione. Sul lavoro aspettatevi un bel recupero. Torna la stabilità.

Gemelli - Cari gemelli, attenzione a questa giornata che porta un po' di turbamenti emotivi. Sul lavoro arrivano novità insapettate.

Cancro - Cari cancretti, se avete a fianco la persona giusta potrete condividere belle emozioni oggi e recuperare dopo una crisi. Sul lavoro stringete i denti, siete sulla giusta strada.

Leone - Cari leoncini, oggi al bando le tensioni d'amore, Venere torna protagonista del vostro cielo e vi dà una bella mano. Sul lavoro tirate fuori tutto il vostro genio.

Vergine - Cari vergine, l'amore va meglio in questi giorni anche se siete ancora troppo affaticati dal troppo lavoro. I soldi? Meglio gestirli con cautela.

Bilancia - Cari bilancia, le coppie che stanno vivendo un momento difficile dovranno cercare un compromesso. Sul lavoro dovete cercare di essere più chiari e diretti.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore bisogna cercare di capire cosa si vuole davvero e muoversi di conseguenza. Sul lavoro sfruttate queste giornate per fare qualcosa di più.

Sagittario - Cari sagittario, attenzione a questo giorno perché vi farà rimettere in dubbio i vostri rapporti. Sul lavoro il successo è assicurato.

Capricorno - Cari capricorno, avete bisogno di un po' più di stabiità in amore. Sul lavoro non siete del tutto convinti di quello che state facendo.

Acquario - Cari acquario, la giornata di oggi permette di ricucire un rapporto rotto di recente. Sul lavoro portate pazienza, non si può avere tutto subito.

Pesci - Cari pesciolini, oggi avrete modo di superare diversi ostacoli e, soprattutto, cercate di essere più positivi sul lavoro. I cambiamenti non sono mai qualcosa di negativo.

Almanacco

Il 20 giugno è il 171° giorno del calendario gregoriano. Mancano 194 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Ettore (Martire)

Etimologia: Ettore, il nome deriva dal greco Ek-tor, latinizzato in Hector e viene comunemente tradotto in “potente, forte sostenitore”.

Il 20 giugno si celebra il solstizio d’estate, data che nell’emisfero boreale sancisce l’inizio ufficiale della stagione estiva astronomica, che terminerà con l’equinozio di settembre. In occasione del solstizio di giugno abbiamo anche la giornata più lunga dell’anno, in quanto si registra il maggior numero di ore di luce nell’arco delle 24 ore.

Il 20 giugno è la Giornata mondiale dei rifugiati e la Giornata Mondiale del Cinema Italiano.

Nati 20 giugno

Sei nato oggi? Legato ai genitori, alla tradizione e all’infanzia che consideri la tua “età dell’oro” prolunghi il più possibile la tua permanenza in famiglia. Quando ti innamori però decidi subito per il gran passo e trovi nel matrimonio una nuova felicità. Nel lavoro sei molto creativo e puoi riuscire nelle professioni legate alla musica.

1967 – Nicole Kidman: Sguardo di ghiaccio e fascino intenso è la formula vincente della sua luminosa carriera di attrice, completata dall’Oscar come “miglior attrice protagonista” conquistato nel 2003 con “The Hours”.

Accadde Oggi

Inizia il regno della regina Vittoria, inventato il tachimetro.

1791 – Il Re francese Luigi XVI tenta la fuga dalla Francia travestito da servo, ma viene riconosciuto e fermato nella città di Varennes-en-Argonne

1837 – Sul trono d’Inghilterra, dopo la morte di Guglielmo IV, sale la nipote diciottenne Vittoria, figlia del fratello Edoardo, duca di Kent.

1859- Stragi di Perugia. A Perugia i mercenari svizzeri di Pio IX abbattono il Governo Provvisorio che chiede l’indipendenza dallo Stato Pontificio e dopo essere entrati in città risalgono verso il centro massacrando sia i cittadini armati che bambini, donne e anziani rifugiati nelle case.

1896 – Invenzione del tachimetro per automobili: A un insegnante inglese, Edward Prew, venne l’idea di adattare per l’automobile il tachimetro utilizzato fino a quel momento esclusivamente sui treni. Un’intuizione geniale che segnò per sempre il mondo dei veicoli a motore, sui quali questo strumento è universalmente installato per misurare la velocità istantanea.

1979- Nilde Iotti viene nominata presidente della Camera dei Deputati. Una carica che le verrà rinnovata per tre volte consecutive tanto da permetterle di dirigere l’aula di Montecitorio per 13 anni fino al 1992.

1991- Con 338 voti contro 320 Berlino diventa capitale della Germania e sede unica del parlamento e del governo federale. Dopo il crollo del muro e la riunificazione tedesca, Berlino diventa sempre di più il simbolo vivente della storia tedesca.