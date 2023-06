Oggi 22 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 22 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Se aspetti qualcosa in amore è possibile che ci siano buone novità per te. Nel lavoro non tutti i progetti stanno andando in porto, tuttavia mai perdere il coraggio di ripartire.

Toro: Un consiglio per la mattinata: non alzare polveroni. Nel lavoro tutto sembra rimettersi in piedi, dallo studio alle professioni; tuttavia il nervosismo è alto.

Gemelli: Qualcuno potrebbe non essersi comportato bene con te, probabilmente qualcuno che ami: tuttavia attenzione alle malelingue. Nel lavoro se hai un lavoro da imprenditore è necessario un cambio di rotta, bisogna risparmiare.

Cancro: E’ una mattinata interessante per l’amore, approfittane: lieve calo nel pomeriggio. Nel lavoro la prima parte del giorno si rivelerà interessante!

Leone: E’ una giornata decisamente conflittuale in amore: sei stanco di dover dare sempre spiegazioni.. a volte il silenzio è d’oro. Nel lavoro oggi potrebbero esserci dei ritardi che stravolgeranno i tuoi piani.

Vergine: La mattina sarà migliore del pomeriggio: ci sono situazioni che dovrai analizzare con cura. Nel lavoro l’intraprendenza non ti manca ma qualcosa non va come vorresti: soprattuto a livello economico.

Bilancia: Questa giornata, per te, partirà molto bene, ma poi qualche scontro nell’aria. Nel lavoro è ora di pensare a grandi progetti da realizzare: chiarisci però il rapporto con una società o con un gruppo.

Scorpione: I rapporti con le persone oggi saranno più positivi: molta tranquillità in casa! Nel lavoro oggi evitiamo salti nel buio, meglio volare bassi.

Sagittario: Un’altra giornata positiva per i sentimenti: la luna inizierà un bel transito nel tuo segno. Per chi lavora in proprio a breve potrebbero esserci novità-

Capricorno: La giornata parte bene, tuttavia è possibile ci sia ancora qualche tensione in amore, evita conflitti. Nel lavoro oggi è probabile che ti sottoporranno ad una scelta: prima di decidere, rifletti.

Acquario: La Luna dissonante porta provocazione: forse quel che pensi tu è diverso da quel che pensa il tuo partner. Nel lavoro se hai un’attività ora è importante fare scelte ben pensante.

Pesci: Questa giornata regala molta energia positiva: soprattutto al mattino! Nel lavoro anche i ragazzi avranno voglia di fare più: buone notizie in arrivo.

Almanacco

E’ il 22 giugno, 174° giorno dell’anno, 25ª settimana. Alla fine mancano 191 giorni.

Santo del giorno: San Tommaso Moro (Martire)

Etimologia: Tommaso, il nome deriva dall’aramaico Taóma, in seguito latinizzato in Thomas/Thomasus e significa “gemello”. Di tradizione biblica, si diffuse tra i cristiani anche grazie al culto per l’apostolo Tommaso.

Nati 22 giugno

Sei nato oggi? Dietro un aspetto dolce e remissivo nascondi spesso un’intelligenza arguta e sottile che si rivela in tutta la sua forza quando devi difendere ciò che per te è importante. Non ti mancano le doti per raggiungere ottime posizioni nel lavoro e la felicità in amore, ma dovrai imparare a vincere la tua innata pigrizia.

1805 – Giuseppe Mazzini: Nato a Genova e morto a Pisa il 10 marzo del 1872, è stato un patriota, politico e filosofo. Fu il fondatore della Giovine Italia nel 1831, presentata in Francia dov’era stato esiliato.

1949 – Meryl Streep: Nata a Summit, nel New Jersey, è una delle migliori attrici a livello internazionale e tra le più premiate della storia del cinema.

Scomparsi

1987 – Fred Astaire: Le acrobatiche doti di ballerino/attore hanno fatto di lui il re dei musical targati Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap.

1969 – Judy Garland: Tra le prime dive del cinema americano, entrò nella storia con il ruolo della giovane Dorothy Gale dalle magiche scarpette rosse, sulle note della sempreverde Over the Rainbow.

Accadde Oggi

Prima olimpiade, scompare Emanuela Orlandi, l'Italia viene esclusa dagli europei di calcio.