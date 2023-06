Oggi 24 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 24 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, oggi sarete messi di fronte a una scelta forzata in amore: o dentro o fuori. Sul lavoro arrivano novità interessanti e potrebbero esserci anche spostamenti di sede.

Toro - Cari toro, avete la luna nel segno quindi le emozioni saranno protagoniste di questa giornata. Sul lavoro è il momento perfetto per chiedere un aumento, quindi, non esitate.

Gemelli - Cari gemelli, in amore bisogna andare avanti e lasciarsi alle spalle un passato burrascoso. Sul lavoro apritevi a nuove collaborazioni.

Cancro - Cari nati sotto il segno del cancro, l'amore procede a gonfie vele. Sul lavoro sarebbe meglio non fare il passo più lungo della gamba, prima di prendere decisioni, fatevi consigliare.

Leone - Cari leoncini, in amore attenzione a qualche disagio. Cercate di non esagerare con le parole e, se potete, prendetevi del tempo per voi. Sul lavoro c'è ancora qualche ostacolo ma con la pazienza si riuscirà a fare tutto.

Vergine - Cari vergine, il cielo di oggi parla d'amore quindi se siete ancora single iniziate a guardarvi intorno. Sul lavoro c'è ancora un po' di tensione ma cercate di non farvi travolgere dal nervosismo.

Bilancia - Cari bilancia, preparatevi per un giorno emozionante da condividere con il partner. Sul lavoro se c'è stata qualche incomprensione con colleghi o capi, potrà essere chiarita.

Scorpione - Cari scorpioncini, la luna è opposta quindi massima attenzione in amore perché si rischiano litigi per questioni futili. Sul lavoro c'è qualche piccolo problema ma verrà risolto a breve.

Sagittario - Cari sagittario, l'amore sarà protaginista della seconda parte della giornata. I single dovrebbero mettersi più in gioco. Sul lavoro meglio prendersi del tempo per capire bene cosa fare senza agire troppo d'impulso.

Capricorno - Cari capricorno, se siete in coppia da tanto tempo non avrete grossi problemi se non qualche discussione. Sul lavoro non prendete decisioni affrettate se non avete le idee chiare.

Acquario - Cari acquario, cercate di non farvi condizionare dai pensieri negativi in amore perché potrebbero rovinare tutto. Sul lavoro aspettatevi qualche cambiamento.

Pesci - Cari pesciolini, le stelle parlano di forti emozioni da vivere in questa giornata e potreste anche dichiararvi alla persona che vi piace. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma per avere risultati bisognerà farsi sentire e lavorare sodo.

Almanacco

Il 24 giugno è il 175° giorno del calendario gregoriano. Mancano190 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Natività di San Giovanni Battista (Profeta)

Etimologia: Giovanni, deriva dall’ebraico Yehohanan significa “Dio ha avuto misericordia” o anche “dono del Signore”. In passato veniva imposto ad un figlio atteso e desiderato da tanto tempo e nato quando ormai si erano perse le speranze.

Nati 24 giugno

Sei nato oggi? I nati il 24 giugno tendono a farsi assorbire completamente dalla loro vocazione o dai loro interessi professionali. I più evoluti si dedicano a progetti creativi, positivi. Sono animati da una sorta di fervore religioso nei confronti della loro attività principale, che li porta ad imporsi una sorta di ferrea autodisciplina e a manifestare una grande capacità di concentrazione.

1937 – Renzo Arbore: Pugliese doc, di Foggia per l’esattezza, è stimato come uno dei pionieri dell’intrattenimento televisivo, nonché il primo disc jockey italiano della storia.

Scomparsi

1519- Muore a Ferrara Lucrezia Borgia, una delle figure femminili più affascinanti ed enigmatiche del Rinascimento italiano.

Accadde Oggi

Vespucci sbarca in America, nasce l'Alfa Romeo, i Beatles per la prima volta in Italia.

1509 – Enrico VIII viene incoronato re d’Inghilterra

1672 – Nella Guerra d’Olanda, gli olandesi aprono le dighe allagando le campagne di Amsterdam per impedire l’avanzata francese

1509- Enrico VIII viene incoronato re d’Inghilterra e Signore d’Irlanda . E’ il secondo monarca della dinastia Tudor, succeduto al padre Enrico VII d’Inghilterra. A lui si deve la fondazione della Chiesa Anglicana, nata in seguito allo scisma religioso e alla separazione dalla Chiesa cattolica di Roma.

. E’ il secondo monarca della dinastia Tudor, succeduto al padre Enrico VII d’Inghilterra. A lui si deve la fondazione della Chiesa Anglicana, nata in seguito allo scisma religioso e alla separazione dalla Chiesa cattolica di Roma. 1859- Nella battaglia di Solferino e San Martino il Regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l’Austria, che perde così il conflitto

Nella battaglia di Solferino e San Martino il Regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l’Austria, che perde così il conflitto 1910 . Nasce la casa automobilistica ALFA (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) per iniziativa di un gruppo di finanzieri lombardi che hanno rilevato l’azienda napoletana di proprietà del francese Darracq che passò dalla produzione di biciclette a quella di automobili

. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) per iniziativa di un gruppo di finanzieri lombardi che hanno rilevato l’azienda napoletana di proprietà del francese Darracq che passò dalla produzione di biciclette a quella di automobili 1918 - L’esercito italiano ottiene una vittoria decisiva contro gli austroungarici nella seconda battaglia del Piave

1947 – Primo avvistamento conosciuto di un UFO: Kenneth Arnold, volando sopra lo Stato di Washington, nota nove dischi luminosi a forma di vassoio

1965 – The Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano

si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano 1978. Nei mondiali di calcio in Argentina l’ Italia viene battuta dal Brasile per 2 a 1 nella finale per il 3° e 4° posto.

Nei in Argentina l’ viene per 2 a 1 nella finale per il 3° e 4° posto. 1985. Viene eletto presidente della Repubblica a primo scrutinio Francesco Cossiga con 752 voti su 977.

Viene eletto a primo scrutinio con 752 voti su 977. 2001. Debutta la rete televisiva La7 nata dalla fusione tra TeleMontecarlo e Seat Pagine Gialle.

la rete televisiva nata dalla fusione tra TeleMontecarlo e Seat Pagine Gialle. 2011. Mario Draghi viene nominato presidente della Banca Centrale Europea: prende il posto di Jean Paul Trichet.

1497 – Vespucci sbarca in America: La palma del primo europeo a mettere piede sul suolo americano, Amerigo Vespucci la contende al collega e connazionale Giovanni Caboto, che nello stesso giorno toccò le sponde della Nuova Scozia, scoprendo di fatto il Canada; il primo, più a sud, sbarcò molto probabilmente in quella che è oggi la Colombia.