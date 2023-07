Oggi 31 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 31 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, la giornata di oggi inizia con una bella dose di positività e dovreste sfruttarla per fare qualcos di bello con il parner. Sul lavoro predetevi una piccola pausa di relax.

Toro - Cari toro, le stelle parlano d'amore quindi se siete in una relazione da tempo potreste pensare di ufficializzarla con un matrimonio. Sul lavoro novità in arrivo.

Gemelli - Cari gemelli, oggi potreste innervosirvi per delle piccolezze ma cercate di mantenere la calma. La settimana prossima tutto andrà meglio sia in amore che sul lavoro.

Cancro - Cari cancretti, se siete single non chiudetevi in casa perché già da oggi arrivano belle emozioni da vivere. Sul lavoro attenzione a qualche piccolo disguido con i colleghi.

Leone - Cari leoncini, avete una bella grinta e questa vi renderà attraente agli occhi di tutti. Sul lavoro fate solo attenzione a non apparire saccenti altrimenti potreste scatenare qualche gelosia.

Vergine - Cari vergine, sono favoriti gli incontri in questo periodo quindi non state chiusi in casa. Potreste trovare la vostra anima gemella.

Bilancia - Cari bilancia, il cielo parla d'amore e regala belle emozioni alle coppie che si vogliono bene. Sul lavoro puntate tutto sulle nuove opportunità.

Scorpione - Cari scorpioncini, questo cielo regala positività e intraprendenza in amore e sul lavoro tutto l'impegno sarà notato dai superiori.

Sagittario - Cari sagittario, in amore se siete single, cercate di conoscere nuove persone e rimettervi in gioco. Sul lavoro il periodo è ottimo per i liberi professionisti.

Capricorno - Cari capricorno, oggi riuscirete a vivere tutto con più leggerezza. Seguite l'istinto sia in amore che sul lavoro e cercate nuovi progetti interessanti in cui impegnarvi.

Acquario - Cari acquario, le stelle parlano d'amore e potreste conoscere qualcuno di interessante oggi. Sul lavoro la voglia di nuovi stimoli è tanta.

Pesci - Cari pesciolini, buttatevi in amore se c'è qualcuno che vi interessa. Sul lavoro qualcosa inizia a muoversi in positivo.

Almanacco

E’ il 212° giorno dell’anno, 31ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 152 giorni.

Santi del giorno: Sant’Ignazio di Loyola (Sacerdote)

Etimologia: Ignazio, il nome deriva dal greco Igniatios e significa ‘figlio’.

Nati 31 luglio

Sei nato oggi? La tua allegria e la tua generosità fanno di te un personaggio molto amato. Devi però fare attenzione a non dare troppa importanza all’apparenza e a non farti abbagliare da tutto ciò che luccica. Nel lavoro punta sulla concretezza e la solidità. In amore impara ad apprezzare la profondità e l’intensità dei sentimenti.

1965 – J. K. Rowling: Nata a Yate, nel sudovest dell’Inghilterra, e registrata all’anagrafe come Joanne Rowling, è tra le scrittrici britanniche che hanno venduto di più. E' la 'mamma' di Harry Potter. Nella seconda metà degli anni Novanta si ritrova disoccupata, con un matrimonio fallito alle spalle e una figlia da mantenere, cadendo in una profonda depressione. A un certo punto, la disperazione le dà il coraggio di riprendere il romanzo interrotto in precedenza e di proporlo alle case editrici. L'unica a darle fiducia è la Bloomsbury, piccola casa londinese, che a giugno del 1997 pubblica Harry Potter e la pietra filosofale, a firma dello pseudonimo J.K. Rowling (la "K" scelta dalla scrittrice per ricordare la nonna paterna Kathleen). Il successo è senza precedenti: 120 milioni di copie vendute nel mondo solo per il primo libro.

Scomparsi

1944 – Antoine de Saint-Exupéry: La fama di scrittore attraversa ogni generazione da quel lontano 1943, in cui diede alle stampe Il Piccolo Principe, il suo romanzo capolavoro e uno dei libri più venduti di sempre, tradotto in duecentocinquanta lingue e per alcuni secondo per popolarità soltanto alla Bibbia.

Accadde Oggi

Dalla conquista italiana del K2, al volto su Marte, arriva la TV satellitare, medaglia per Federica Pellegrini.